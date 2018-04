Etapa do Sv. Jure teška je i još je pod snijegom

Mnogo je projekata koji su počeli u Hrvatskoj pa se rano ugasili, mnogo je i onih koji kada se pokrenu nemaju podršku, ali to je hrvatska realnost, realnost koja je nekako zaobišla projekt pokrenut prije četiri godine pod nazivom Tour of Croatia, biciklističku utrku koja će startati i ove godine, i to 17. travnja u Osijeku. Nije Hrvatska posebno poznata po biciklistima, ali zato je biciklizam počeo promovirati nju jer 1074 kilometra trase, koju biciklisti prolaze vozeći kroz više od 100 mjesta, općina i gradova, prati se u 180 zemalja svijeta. Velika je to stvar za malu zemlju koja je dobila još jedno priznanje koje će utrku učiniti još zahtjevnijom jer je promaknuta u višu kategoriju Svjetske biciklističke organizacije (UCI), kategoriju 2. HC.

Vožnja do Sv. Jure je upitna

– Tour of Croatia prije svega je sportski događaj, a naša organizacija i zalaganje omogućili su da je to u ovom trenutku najviše rangirana utrka u regiji, ove godine nastupamo kao 2. HC, što omogućuje da nastupi 70 posto biciklista iz najvišeg ranga klasifikacije. Veliko je to priznanje za nas kao organizatore. To je rezultat pozitivnih odjeka, izvrsnih ocjena predsjednika sudačkog panela, biciklista i gledatelja – rekao je organizator Vladimir Miholjević pa se osvrnuo i na vozače koji će od 17. do 22. travnja voziti po Hrvatskoj.

– Moram reći da neće biti Marka Cavendisha zbog osam mikrofraktura vratne kralježnice nakon utrke Milano – Sanremo, ali tu će biti momčadi Bahrein, Astana i Trek kao World tour momčadi, 12 ekipa iz ProContinental i pet ekipa od koji je jedna hrvatska s Continental statusom. Po mom mišljenju najbolje bi mogao proći Gianluca Brambilla jer ovo mu je posljednja pripremna utrka za Giro d’Italia, relativno je mlad biciklist i on se baš priprema za Tour of Croatia. Tu je i Giacomo Nizzolo koji je jedan od najboljih sprintera svijeta. Žao mi je jedino što nismo uspjeli dogovoriti ekipe iz UAE gdje vozi naš Kristijan Đurasek. No bit će dosta hrvatskih vozača – kaže Mihaljević.

Tour po Hrvatskoj vozi se u šest etapa, što nizinskih, što brdskih. No najteža je ona koja završava na Biokovu.

– Cilj je bio povezati što više hrvatskih nacionalnih parkova i parkova prirode kako bi se prepoznali širom svijeta. Bio nam je i cilj svakom biciklistu dati da ostvari dobar rezultat. Tako da kulminaciju držimo na vrhu. Organizacijska kraljevska etapa jest popeti se na Svetog Juru, on za sada ne izgleda dobro, posljednja tri kilometra još su uvijek zametena, vidjet ćemo hoće li počistiti to i omogućiti logistički smještaj. Nadam se da hoće jer dugoročna prognoza je da je to jedina etapa na kojoj bi trebala padati kiša, ali samo na vrhu, sve ostalo trebalo bi biti sunčano. Ići ćemo još u izvidnicu, ali imamo uvijek i opciju B – objasnio je organizator utrke.

U planu je i Kids Tour of Croatia

A da svi ovaj projekt ozbiljno shvaćaju, govori i činjenica da već za sljedeću godinu postoje planovi za nove događaje koji bi taj event samo proširili.

– Tour of Croatia je dugoročni projekt. Tražimo i partnera koji će biti sponzor Kids Tour of Croatia, to znači da će školska djeca u mjestima održavanja ciljeva imati mogućnost utrkivati se na posljednjih 500 metara svake etape, prolaziti kroz cilj, osjetiti draž pobjede i biti nagrađena na pozornici na kojoj će nakon njih biti nagrađivani najbolji biciklisti svijeta. Utrka je i turistički proizvod, dolaze turisti, hrvatska postaje popularna cikloturistička destinacija, a da bismo to konkretizirali, u idućoj godini kreće projekt u suradnji s gradom Labinom u kojemu će rekreativcima, cikloturistima iz cijelog svijeta, biti omogućeno da startaju i odvoze najtežu etapu i da praktički tri sata prije biciklista prođu stazu i slave ispod ciljnog luka – zaključio je Mihaljević.