Englezi tvrde: Ivan Rakitić odlazi u Inter za 50 milijuna eura

Inter i Barcelona blizu su dogovora oko dolaska Ivana Rakitića u milanski klub, piše Goal.com. Talijanski prvoligaš za trebao bi Kataloncima platiti 50 milijuna eura.

Crno-plavi već nekoliko sezona pokušavaju složiti momčad koja bi mogla konkurirati Juventusu zato imaju želju dovesti nova pojačanja, a među jačim igračima svakako je naš Rakitić koji je s Barcelonom osvojio četiri naslova španjolskog prvaka, četiri kupa i jednu Ligu prvaka.

