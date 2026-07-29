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Renata Rašović
Autor
Renata Rašović

Akademska zajednica ima lošu naviku: Više čuva vlastiti ugled nego vlastite studentice

Obiteljsko nasilje
Davor Puklavec/PIXSELL
29.07.2026. u 08:54

Istraživanja provedena još početkom 2000-ih pokazivala su da seksualno uznemiravanje na hrvatskim fakultetima nije izolirana pojava

Svaka nova afera seksualnog uznemiravanja na hrvatskim fakultetima otvara isto pitanje: je li riječ o izoliranom slučaju predatora ili o problemu sustava koji predugo nije želio vidjeti ono što mu je bilo pred očima? Najnoviji povod za ovu raspravu ponovno je zagrebački Ekonomski fakultet i slučaj profesora Dominika Vuletića. Poslije prijašnjeg postupka povezanog s prijavom studentice iz 2020., protiv njega je nedavno otvoren novi postupak nakon prijave druge studentice zbog sumnje na spolno uznemiravanje.

Sudski postupci tek trebaju dati odgovor o odgovornosti: utvrdi li se da je kriv, treba dobiti zabranu rada u državnim službama do kraja života, ali isto tako, moguće lažne optužbe ovako ozbiljnoga karaktera također treba odgovorno sankcionirati. Ali činjenica da se ponovno otvorilo pitanje odnosa profesora i studentica pokazuje da problem nije moguće svesti na jednu osobu ili jedan fakultet. Ako se za nekoga godinama govori da prelazi granice, pitanje više nije samo što je napravio pojedinac, već što su poduzeli oni koji su to čuli, vidjeli ili slutili.

Ključne riječi
seksualno uznemiravanje akademska zajednica

Komentara 1

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Avatar O l u j a
O l u j a
09:37 29.07.2026.

To vam je naslijeđe iz Jugoslavije. Jednako kao i mito i korupcija. Niste raskrstili ni s Jugoslavijom ni s njenim navadama. Tko vas ****

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