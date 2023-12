Eddie Hearn: Ovo je blagoslov, Joshua će se boriti protiv Hrgovića za svoj treći naslov

Nakon što je prekidom (predajom iz suparničkog kuta) pobijedio švedskog teškaša Otta Wallina, Anthony Joshua je izrazio želju da se ipak bori sa Deontayem Wilderom, bez obzira na to što je on, neočekivano, izgubio svoju borbu s Josephom Parkerom.

- Nisam gledao tu borbu, jer sam bio usredotočen na svoju, no čuo sam da je Wilder izgubio. No, vratit će se on, nadam se da hoće. Ako se želi vratiti ja sam tu a ja sam siguran da i vi želite gledati tu borbu - kazao je Joshua obraćajući se publici.

No, netom potom, također u ringu, njegov promotor Eddie Hearn prezentirao je sasvim drugačiji plan, onaj koji ide u prilog prvom izazivaču svjetskog prvaka po IBF verziji Filipu Hrgoviću.

- Mi smo morali donijeti tešku odluku, odlučiti se između juriša na naslov i unosne borbe s Wilderom. Potpisali smo ugovor za tu borbu no Wilder je izgubio i možda je to i blagoslov za Joshuu. Naime, on želi i po treći puta postati svjetski teškaški prvak i borit će se protiv Hrgovića za naslov.

A da bi se to dogodilo pobjednik borbe Usik - Fury, koja će se održati 17. veljače, trebao bi uprazniti svoj IBF naslov (u ime njihova uzvrata) što bi onda značilo da bi se Hrgović i Joshua borili za upražnjeni naslov.

- Joshua se vratio, on udara jako i ovakav kakav je bio protiv Wallina on je najbolji teškaš na svijetu. Wallin je odličan borac a Joshua mu je slomio nos ali i borbeni duh - ustvrdio je Hearn.

Koliko god ovo bila dobra izjava za Hrgovića ima nešto za čim naš najbolji boksač može žaliti a to je što u prigodi ove sjajne priredbe nije imao težeg protivnika od Marka De Morija, suparnika koji bi ga zadržao u ringu puno duže od 106 sekundi. Kako bi bio što bolje uboksan za meč karijere koji mu, očito, slijedi u godini koja je pred nama.