Hrgović o nokautu: 'Na koncu mi ga je bilo žao.' Meč komentirao i Marcelo Brozović

U sklopu jedne od najatraktiovnijih priredbi ikad održanih u profesionalnom boksu, u Rijadu je Filip Hrgović izborio 17. pobjedu u profesionalnom ringu (14. nokaut). Hrga je po hitnom postupku eliminirao australskog teškaša Marka De Morija, natjeravši suca u ringu da borbu, po bačenom ručniku, prekine već nakon 106 sekundi. Nakon ekspresno obavljenog posla, Hrgović je upitan je li očekivao ovako kratku borbu.

- Kratka noć za mene, duga za njega. Iskreno, očekivao sam ovakav scenarij. Bila je ovo borba u funkciji toga da ostanem aktivan. Kada sam ga čuo kako o meni govori odlučio sam ga srediti što prije. Ako ružno govoriš o meni onda padaš u prvoj rundi. No, kada sam vidio da je uzdrman nisam upotrijebio svu svoju snagu, bilo mi ga je žao pa sam samo čekao da sudac prekine borbu.

GALERIJA Hrgović pobijedio nokautom u posljednjoj rundi i postao izvanredni prvak teške kategorije (IBF)

Nokdaun nakon 58 sekundi

Za De Morija, borca koji je u prvom nokdaunu bio već nakon 58 sekundi, i koji je nakon toga nešto pokušao širokim udarcima, hrvatski teškaš je kazao:

- Hrabar je i hvala mu što je prihvatio borbu. Hvala i Saudijskoj Arabiji i njegovoj ekselenciji Turkiju Al-Sheikhu. Ovo je ono što boks treba. Od sada će kod dogovaranja borbi u boksu biti manje politike, gledat ćemo više velikih borbi. Ja zapravo čekam borbu za naslov, velike borbe u budućnosti. Hvala mom timu, spreman sam za borbu za naslov.

A njegov tim ovaj put su činili trener Yousef Hasan, pomoćni trener Stjepan Božić te specijalan gost u kutu, hrvatski nogometni reprezentativac Marcelo Brozović koji igra za tamošnji Al-Nassr. A njega smo, zahvaljujući Stjepanu Božiću, nakratko čuli iz Hrgovićeve svlačionice. Pitali smo ga kako je prošao njegov debi u kutu jednog profesionalnog boksača:

- Nikad lakše. Lijep doživljaj.

Kad mu je već tako dobro krenulo kao "trećem treneru", hoćemo li ga vidjeti u istoj ulozi kada se Filip bude borio za svjetski naslov a to bi također moglo biti u Saudijskoj Arabiji odnosno Rijadu?

- Budem li mogao, možda. No, možda ta borba bude u Jedi.

A o toj borbi, još u ringu, govorio je i Hrgović:

- Moj sljedeći meč trebao bi biti za naslov IBF-ova prvaka. IBF je odredio da sam ja prvi izazivač i da bih se trebao boriti s pobjednikom borbe između Usika i Furyja. Ako se pak oni dogovore za uzvrat i pobjednik odustane od IBF-ova pojasa ja ću se boriti s prvim sljedećim na toj listi. A to bi bio Joshua, ako pobijedi Wallina, no on bi u tom trenutku vjerojatno htio ići na Wildera pa bih ja opet trebao gledati tko je sljedeći na listi.

Andersona bih za doručak

A to bi onda bio mladi i opasni američki teškaš, 24-godišnji, Jared Anderson?

- Anderson je meni za doručak. Tom momku ne bi bilo pametno boriti se samnom. No, to bi mogao biti i Kubanac Frank Sanchez. Otvoren sam za sve protivnike, spreman sam čovječe. U mojim mislima ja sam najbolji no ja to dosad nisam dobio priliku pokazati. Na papiru sam ja među 10 najboljih teškaša no ja vjerujem da mogu pobijediti svakoga što, dakako, moram i dokazati u ringu.

Oko Hrgovićeva protivnika u borbi za IBF-ov naslov puno je opcija. Da li ga to ljuti?

- Nisam ljut. Znam da sa sljedeći na redu i svejedno mi je s kim ću se boriti. Vjerujem da ću to znati početkom ožujka.

A spomenuti "Cuban Flash" Sanchez nokautirao je (sedma runda) Novozelanđanina Juniora Fa, dok se nametnuo i europski prvak Nijemac Agit Kabayel. On je priredio iznenađenje večeri pobijedivši divovskog Rusa Mahmudova, tehničkim nokautom u četvrtoj rundi.

Borba koja se očekivala s velikim zanimanjem bila je ona između Britanca Daniela Duboisa i 45 kilograma težeg Jarella Millera, Amerikanca s kojim je Mirko Filipović 2014. odradio (i pobijedio) svoj posljednji meč u kikboksu. Na koncu je slavio Dubois, tehničkim nokautom u 10. rundi.

