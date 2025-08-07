Dvaput su srušili Dinamo, a sad prijete Hajduku. Legenda plavih otkrila najjače oružje Albanaca

Nakon dramatičnog prolaska protiv azerbajdžanske Zire, pred Hajdukom je novi europski izazov. Bijeli danas na Poljudu (21 sat, HDTV) u sklopu prvog dvoboja trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu dočekuju albanski Dinamo City. Riječ je o četvrtoplasiranoj momčadi prošlosezonskog izdanja albanskog prvenstva koja je u drugom kolu kvalifikacija uz dosta muke izbacila andorski Atlètic Escaldes (3:2).

Bez naslova od 2010.

Dinamo City vam je, vjerujemo, poznatiji kao Dinamo Tirana. Prije dvije godine je u svrhu rebrandinga promijenjeno ime u Dinamo City. A što se tiče same povijesti, to je klub koji je nakon Tirane (26) drugi najuspješniji u Albaniji s 18 naslova ligaškog prvaka. Međutim, posljednji je osvojen još tamo u sezoni 2009./2010., dakle prije 15 godina. Kako bismo vam malo približili Hajdukova protivnika, razgovarali smo s Besnikom Prengom, bivšim igračem zagrebačkog Dinama i albanske reprezentacije te danas skautom našeg prvoligaša Lokomotive, ali i odličnim poznavateljem albanskog nogometa, samim time i Dinamo Cityja.

– Kako ne bih znao o Dinamu! Ljudi koji su u klubu moji su dobri prijatelji. Tamo rade uglavnom moji bivši suigrači koji su se vratili i sad su tamo već dvije-tri godine uspješni. Dolaskom trenera Ilira Daje postali su ozbiljan klub.

Hrvatski pratitelji nogometa od svih ljudi iz Dinamo Cityja najviše pamte trenera Ilira Daju, koji je kao trener Skenderbeua 2017. u doigravanju za Europsku ligu izbacio zagrebački Dinamo i ostavio ga bez europske jeseni, a potom svladao maksimirski klub i 2023. na kormilu kosovskog Ballkanija (2:0) u skupini Konferencijske lige.

– On je trener koji je napravio rezultat gdje god je bio, ušao u Europu sa Skenderbeuom, Partizanijem i Ballkanijem. On je drugi najuspješniji trener u povijesti albanskog prvenstva, a za mene je najveći adut današnjeg Dinama.

Što Ilira Daju izdvaja od ostalih albanskih trenera?

– Jako je korektan i pravedan prema igračima, ali je i jako strog i studiozan. Svi igrači koji su radili s njim kažu da je jako pravedan, ali i da jako puno traži na svakom treningu. Jako je velik radnik, a i jako dobro čita igru.

Navijači su policajci

Prošle je sezone Dinamo City bio četvrti u prvenstvu, ali je osvojio kup, što je prvi trofej za klub nakon 15 godina. Znači li to da se klub vraća prema vrhu nakon dugo godina?

– Dinamo je u Albaniji klub koji nema velik broj navijača. Danas se klub zove Dinamo City, ali prije je bio samo Dinamo, režimski klub za koji su navijali policajci. To je klub nastao pedesetih godina iz ministarstva unutarnjih poslova u vrijeme režima Envera Hoxhe, i dugo godina su Partizani i Dinamo bili najsnažniji klubovi u Albaniji. Tijekom Hoxhina režima to je bio jako dobar klub, stalno je davao reprezentativce i osvojio velik broj naslova prvaka. Padom režima Envera Hoxhe pao je i klub, bio je niželigaš više od 10 godina. Ali klub se uspio vratiti. Prije dvije-tri godine došao je novi predsjednik koji puno ulaže u klub i infrastrukturu i, evo, rezultati su počeli dolaziti. Prošle godine klub je bio četvrti u prvenstvu, ali kao poznavatelj albanskog nogometa mogu vam reći da je Dinamo drugi najbolji klub u Albaniji. Daleko najbolji je prvak Egnatia, a drugi najbolji je Dinamo, što se tiče organizacije, plaća i kvalitete. Za uvjete Albanije, Dinamo je danas ozbiljan klub.

Čega bi se Hajduk protiv Dinamo Cityja trebao paziti? Na što bi Splićani trebali obratiti pozornost?

– Kao prvo, Hajduk je sigurno velik favorit. Albanci nemaju takve individualce kao Hajduk. Nemaju igrače poput Livaje, Rebića, Krovinovića, Karačića... Međutim, momčad Dinama je jako brza i jako rastrčana, to je sigurno. U utorak sam baš bio s ljudima iz Dinamo Cityja jer su putovali u Split preko Zagreba. Njihov najveći hendikep je što im ne igra najbolji igrač, napadač kojeg su prodali u Ukrajinu (nap. a. Peter Itodo). Osim njega imaju dva-tri dobra igrača, ali ni blizu igrače kao što ima Hajduk. Iskreno, jako bih volio da Dinamo prođe, ali bit će im jako teško – zaključio je Prenga.