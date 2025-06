Dva američka bejzbol-kluba na utakmicama će slaviti Hrvate

Dva kluba u najvišem rangu bejzbol-lige u Sjedinjenim Državama do kraja lipnja obilježit će "Dan hrvatske baštine". Utakmice će se odigrati u Seattleu i Pittsburghu, u kojima živi velik broj Amerikanaca hrvatskog podrijetla, što će još jednom potvrditi koliko su velik trag ostavili na američku naciju.

Rijedak događaj u MLB-u

U bejzbolskoj ligi MLB, ekvivalentu košarkaškog NBA, igra 30 klubova, i velik broj njih tijekom godine održava dan ili večer nacionalne baštine u čast nekoj etničkoj grupi koja živi u tom gradu ili je na neki način povezana s klubom. Amerikanci hrvatskog podrijetla svoj će dan imati najprije u nedjelju 15. lipnja u utakmici Seattle Marinersa protiv Cleveland Guardiansa. Oni koji su u sklopu posebne ponude kupili kartu za ovu utakmicu dobit će na utakmici zajedno s njom i bejzbol-dres Marinersa s hrvatskim motivima kao poklon.

Manje od dva tjedna nakon toga i Pittsburgh Piratesi će obilježiti "hrvatsku noć" na svojem glasovitom stadionu. Na utakmici 27. lipnja protiv New York Metsa kupci ulaznice u sklopu posebne ponude dobit će na poklon bejzbolsku kapu na kojoj je otisnuta hrvatska zastava, uz obilježja Piratesa. Tako će se ova dva bejzbolska kluba prisjetiti velikih zajednica Amerikanaca hrvatskog podrijetla koji žive u tim gradovima ili pak blizu njih.

U SAD-u prema procjenama živi između 500 tisuća i 1,2 milijuna Amerikanaca hrvatskog podrijetla, a upravo je Pittsburgh jedno od njihovih središta u SAD-u. Grad je to od ukupno 300 tisuća stanovnika u državi Pennsylvaniji, a u njemu je i sjedište Hrvatske bratske zajednice koja poziva hrvatske Amerikance da dođu 27. lipnja na utakmicu protiv Metsa kako bi obilježili "hrvatsku noć". Pittsburgh Piratesi do kraja sezone igraju još skoro stotinu utakmica (bejzbol se igra gotovo svakog dana), ali "hrvatska noć" jedan je od samo četiri dana tijekom kojih će ovaj klub slaviti pojedinu etničku zajednicu. Do kraja sezone Piratesi će obilježiti još samo svoju povezanost sa Židovima na utakmici 5. kolovoza, Amerikancima talijanskog podrijetla 23. kolovoza te Amerikancima azijskog podrijetla 3. rujna. Drugim riječima, iako Piratesi neće tijekom sezone obilježiti prisutnost samo Hrvata u gradu, proslava utjecaja pojedinih etničkih zajednica ipak je rijedak događaj.

Pittsburgh Pirates znameniti je klub u povijesti američkog bejzbola s ipak prilično sumornom sadašnjošću. Klub u MLB ligi igra još od 1887. godine, a osvojio je pet titula prvaka MLB lige. Posljednjih godina klub je nazadovao i stagnira, ali na svom rosteru ima jednog od najboljih mladih igrača na svijetu, bacača Paula Skenesa, što stanovnicima Pittsburgha daje nadu da bi se klub mogao vratiti na stare staze slave. Piratesi su svoj prvi finale, odnosno World Series osvojili još 1909. godine predvođeni Honusom Wagnerom, jednim od najboljih igrača u povijesti sporta, koji je ostavio velik pečat u bejzbolu iako je igrao prije više od stotinu godina.

No prije "hrvatske noći" 27. lipnja na stadionu Piratesa, svoj će "Dan hrvatske baštine" obilježiti i Marinersi. U državi Washington, u kojoj se nalazi Seattle, živi oko 25 tisuća Amerikanaca hrvatskog podrijetla, pisale su novine Seattle Times. Dres koji će dijeliti onima koji su kupili kartu u sklopu posebne, "hrvatske" ponude također je ukrašen hrvatskom zastavom. Ulaznice su u sklopu te ponude već rasprodane.

Marinersi su mnogo mlađi od Piratesa. Osnovani su 1977. godine, i unatoč tomu što su u prošlosti imali vrlo dobre igrače, ostaju jedini klub u MLB-u koji nikada nije igrao u finalu, World Seriesu. Legende kluba, Japanac Ichiro Suzuki, Ken Griffey Jr. i Alex Rodriguez također se nalaze na popisu nekih od najboljih modernih igrača u povijesti bejzbola.

I Mickey Lolich ostavio trag

U povijesti sporta nekoliko je igrača hrvatskog podrijetla također ostavilo velik trag. Među njima bio je Roger Maris, koji je u ligi igrao 12 sezona u 1950-ima i 1960-ima. Njegov se otac zapravo prezivao Maras, ali promijenio je prezime. Maris je bio najpoznatiji po tomu što je desetljećima držao možda i najcjenjeniji rekord od 61 home runa u jednoj sezoni, koji je ostvario 1961., a koji je srušen tek 1998. godine. Isto tako je i Mickey Lolich ostao upamćen po nastupima za Detroit Tigerse u 1960-ima i 1970-ima. Bejzbol se igra i u Hrvatskoj, a najuspješniji je klub tradicionalno Olimpija iz Karlovca.