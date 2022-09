Dugogodišnji doktor napustio 'vatrene' i otkrio da Modrić ostaje poslije SP-a u Kataru?!

Nakon 30 godina omiljeni liječnik hrvatske nogometne reprezentacije Zoran Bahtijarević odlučio se oprostiti od vatrenih i prihvatiti novu dužnost.

Poznati hrvatski doktor prihvatio je ulogu voditelja medicinskog odjela UEFA-e, što je svakako veliko priznanje za njegov rad na području sportske medicine.

U HNS je došao davne 1992. godine, prošao je sve uzrasne kategorije, a s A reprezentacijom sudjelovao je na sedam velikih natjecanja. Najveći trenutak mu je dakako bilo osvajanje svjetskog srebra 2018. godine u Rusiji.

Od popularnog Bahte se oprostila team menadžerica reprezentacije, Iva Olivari.

- Dragi Bahta, volimo reći da je naša reprezentacija obitelj, a kao u svakoj obitelji, teško je kad jedan član odlazi od kuće. No, ponosni smo na tebe i čestitamo ti na uglednoj poziciji koju si zaslužio svojim radom i znanjem, i pritom ti želimo puno sreće i uspjeha. Svatko od nas pamtit će svoje priče i anegdote s Bahtom, ali ono što nam je svima zajedničko jest da ćemo pamtiti da si uvijek bio spreman pomoći, nama i našim obiteljima. U ime svih ovdje prisutnih zahvaljujem ti na tom tvom ogromnom srcu i dobroti, nedostajat ćeš nam kao liječnik, ali i kao pozitivna, draga i topla osoba. Znao si biti smiren kad je bila neka kriza i emotivan kad je bila prilika za slavlje. Hvala Bogu, imali smo puno takvih prilika i slavlja. Zaista cijenimo sve čime si doprinio hrvatskoj reprezentaciji svih ovih godina, a posebno to što si se prema reprezentaciji uvijek odnosio s najvećim poštovanjem i ljubavlju. I kao kod svake obitelji, odlazak od kuće ne znači odlazak iz obitelji. Uvijek si dobrodošao u ovom okruženju, u ovoj našoj velikoj obitelji! Bahta, hvala na svemu i sretno - poručila je Olivari, prenosi web stranica HNS.

Dužan nije ostao ni Bahtijarević koji je usput otkrio do kada će za kockaste nastupati Luka Modrić.

-Trideset godina je puno, moj plan je bio otići kad se Luka i starija generacija oproste od reprezentacije, tako da se povučen i da to nitko ne skuži. Međutim, Luka je odlučio ostati do Eura, a to bi ipak bilo teško dočekati. Međutim, s izbornikom sam se već dogovorio da ćete jednu medalju iz Katara sačuvati i za mene. Hvala vam na mnogočemu, na trideset godina predivnih trenutaka, ali najviše vam hvala što ste me naučili da se ne moramo sramiti niti ikoga bojati zato što smo iz male Hrvatske. Zahvaljujući vama i Hrvatskom nogometnom savezu dobio sam priliku okrenuti novu stranicu u svom životu, to je velika čast i meni i Hrvatskom nogometnom savezu. Toga ne bi bilo bez vas, mnogi od vas su mi bliski i dragi prijatelji. Dok sam živ, ja sam vaš i vi ste moji. - poručio je donedavni doktor Hrvatske.

