ANKETA Tko bi trebao biti prvi napadač Hrvatske u završnici Lige nacija?

Zlatko Dalić još uvijek nije do kraja izoštrio sliku o prvom napadaču hrvatske reprezentacije.

Pred izbornikom vatrenih je nekoliko riješenja, a utakmice protiv Danske i Austrije poslužit će da konačno odluči koga vodi u Katar i tko će biti prva 'špica'.

Međ najvećim favoritima se ističu Andrej Kramarić, Bruno Petković ali i Antonio Mirko Čolak iako je na pretpozivu. Čolak je za Rangerse već zabio devet pogodaka i igra u sjajnoj formi ove sezone, ako nastavi zabijati, poziv ga neće moći zaobići.

Foto: Lee Smith/REUTERS Soccer Football - Champions League Qualifying - Play-off First Leg - Rangers v PSV Eindhoven - Ibrox Stadium, Glasgow, Scotland, Britain - August 16, 2022 Rangers' Antonio Colak celebrates scoring their first goal with teammates Action Images via Reuters/Lee Smith Photo: Lee Smith/REUTERS

Bruno Petković je podigao razinu forme te postigao šest pogodaka u tri asistencije, ali odigrao i dobru europsku utakmicu u Zagrebu protiv Chelseaja. Kramarić je standardan u svom Hoffenheimu te je za sada u Bundesligi upisao po dva pogotka i asistencije.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 18.09.2022., stadion u Kranjcevicevoj ulici, Zagreb - SuperSport HNL, 10. kolo, NK Lokomotiva - GNK Dinamo. Bruno Petkovic Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Marko Livaja je još jedno riješenje i nalazi se među najboljim topnicima HNL-a uz šest golova i isto toliko dodavanja, ali nije čistokrvni napadač i on se najbolji snalazi iza klasične devetke. Ante Budimir također se nada svojim minutama iako nije zabio za Osasunu, ali uvijek je podsjećao na Marija Mandžukića zbog agresivnosti i borbenosti.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 17.09.2022., Split - Utakmica 10. kola SuperSport HNL, Hajduk-Istra 1961. Marko Livaja Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Tko prema Vašem mišljenju treba biti prvi napadač vatrenih? Andrej Kramarić 11,19% +

Antonio Mirko Čolak 4,85% +

Bruno Petković 52,24% +

Marko Livaja 29,85% +

Ante Budimir 1,87% +

