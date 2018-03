Ladić: Meksikanci su kao osice, stalno su za petama

Prve prijateljske utakmice reprezentacija u ožujku dobrim su nam dijelom otvorile oči. Pogotovu kad je riječ o našim suparnicima s kojima ćemo igrati u skupini u Rusiji.

Poražen je samo Island, u San Franciscu je izgubio s 0:3 od Meksika, a upravo će Dalićevi izabranici za nekoliko dana igrati protiv Meksika u SAD-u. No, Island ionako dobro poznajemo iz kvalifikacija, oni su nam i zadnji suparnik u Rusiji.

A prvi sljedeći suparnik je, u prijateljskom susretu, Meksiko. Dražen Ladić konačno je priključen Daliću, pogledao je sraz Meksika i Islanda i onda se reprezentaciji priključio u Dallasu. Vidio je kako igra Meksiko s kojim igramo u ranim jutarnjim satima srijede, a vidio je i Island s kojim ćemo se sresti u Rusiji. Nakon viđenog, Ladić je otputovao do novog kampa naših.

- Ne bih još govorio o Islandu, idem ih još pogledati u susretu s Peruom, pa ću ih onda detaljnije analizirati i za izbornika Dalića – javio se Ladić iz Dallasa prije jučerašnjeg jutarnjeg treninga.

✅Former #Croatia goalkeeper Dražen Ladić joins the national team coaching staff in Dallas as the #Vatreni🔥 start preparations for the 🇲🇽@miseleccionmx friendly on Tuesday!#BeProud #Family pic.twitter.com/lZKsiCceNs