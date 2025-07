Drama u Zadru! Čovjek završio na hitnoj zbog nogometnih izbora, Sinovčić pobijedio u izbornom trileru

Lista koju predvodi Rene Sinovčić pobijedila je na izborima za Nogometni savez Zadarske županije, u napetoj borbi protiv opozicijske liste na čijem su čelu bili Jurica Buljat i Tino Jurčin. Njihovu kandidaturu javno su podržali istaknuti bivši i sadašnji hrvatski reprezentativci: Danijel Subašić, Šime Vrsaljko, Dominik Livaković i Luka Modrić. Prvo glasanje završilo je izjednačeno – 16:16, uz jedan nevažeći listić. U ponovljenom glasanju prevagu je ipak odnijela Sinovčićeva lista. Dosadašnji predsjednik županijskog saveza, Darko Banić, nakon izbora je otvoreno progovorio o atmosferi koja je obilježila posljednje dane pred glasanje.

"Nažalost, moram tako reći, u posljednja dva dana svjedočili smo događajima u kojima su određeni ljudi vršili pritisak na članove Skupštine i predsjednike klubova. Na kraju smo došli do toga da je jedan član Skupštine završio na hitnoj i da su ga hospitalizirali. Dobio sam informaciju da je kasnije otišao kući. Neki su predsjednici klubova bili izloženi pritiscima. Našli smo se u situaciji da ljudi od 70 godina plaču. Oni koji su to činili ne mogu se ponositi svojim djelima. Kada čovjek od 40 godina prima anonimne pozive u dva-tri sata ujutro, kada ljudi prijete klubovima, to je za svaku osudu. Nažalost, među nama ima i zdravstveno ugroženih osoba. Umjesto da demokratski provedemo izbor, doživjeli smo da mlad čovjek završi u bolnici. Je li nogomet vrijedan toga da ljudi završe u bolnici zbog Skupštine nogometnog saveza? Drago mi je da smo danas izabrali novog predsjednika, ali oni koji su vršili takav pritisak ne zaslužuju mjesto u nogometu. Imamo brojeve s kojih su zvali tog čovjeka i mogu reći da ćemo pokrenuti postupke. Nažalost, ti ljudi danas sjede među nama", poručio je Banić za Zadarski list.

FOTO Nikad više... Ovo su zadnje fotografije Luke Modrića kao igrača Reala

Za novog predsjednika izabran je Marin Klanac, član Sinovčićeve liste, dok je Ante Dokoza postao dopredsjednik. Rene Sinovčić izabran je u Nadzorni odbor. Tino Jurlina, jedan od istaknutih članova opozicijske liste Zadarska dica, komentirao je ishod izbora emocionalnim riječima: "Prošao sam sve i svašta, Desinec i probleme s navijačima, ali ovo je najtužniji dan u hrvatskom nogometu. Citirat ću Antu Gotovinu: Rat pripada prošlosti, okrenimo se svi budućnosti."

Rene Sinovčić u javnosti je poznat kao bivši nogometni sudac, medijski poduzetnik (vlasnik VOX televizije, tjednika VOX i Zadarskog regionala) i političar. Nekadašnji čelnik NK Zadra, bivšeg prvoligaša, Sinovčić iza sebe ima i pravosudne postupke – 2023. godine nepravomoćno je osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora zbog izvlačenja novca iz kluba. Jurica Buljat, 38-godišnji bivši reprezentativac, tijekom karijere igrao je za Hajduk, Zadar, Maccabi Tel Aviv i Energie Cottbus, a upisao je i dva nastupa za hrvatsku A reprezentaciju.