Drama sa zrakoplovom koji je vozio reprezentaciju nakon pobjede, puknulo je vjetrobransko staklo

Velike probleme imala je reprezentacija Nigerije na putu od iz JAR-a, na povratku u svoju zemlju. Naime, Nigerija je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u JAR-u igrala utakmicu s Lesotom. Slavili su s 2:1 i dobro raspoloženi krenuli kući gdje ih u utorak čeka važna utakmica s Beninom,vodećom momčadi u skupini.

No, raspoloženje im je brzo splasnulo. Na putu prema Nigeriji planirano su sletjeli u Luandu, u Angoli kako bi napunili spremnike gorivom. I sve je bilo u redu, ali nakon što su iz Angole nastavili put prema kući, nakon 25 minuta leta puknulo je vjetrobransko staklo na zrakoplovu. Piloti ovog charter zrakoplova nisu imali izbora, morali su se sletjeti na najbliži aerodrom, pa je slijedio povratak u Luandu.

Sretno su sletjeli i čekali nastavak puta. Zrakoplovna kompanija koja ih je prevozila poslala je drugi zrakoplov i reprezentacija je sretno stigla kući. Tek će se vidjeti hoće li ovakvo dramatično i produženo putovanje ostavit trag na reprezentativce Nigerije.

U utorak ih čeka jako važna i teška utakmica, dočekuju Benin koji je vodeći u skupini (17 bodova), s tri boda više od Nigerije i za dva pogotka boljom gol-razlikom. Nigerija je trenutačno trećeplasirana. Između Benina i Nigerije je Južnoafrička Republika koja ima 15 bodova i dočekuje Ruandu tako da je u utorak u posljednjem kolu kvalifikacija sve je otvoreno.