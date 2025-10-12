Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NEUGODNA SITUACIJA

Drama sa zrakoplovom koji je vozio reprezentaciju nakon pobjede, puknulo je vjetrobransko staklo

Avion
FREEPIK
Autor
Robert Junaci
12.10.2025.
u 09:47

Na zrakoplovu je brzo nakon drugog uzlijetanja puklo staklo na pilotskoj kabini i morao je prinudno sletjeti

Velike probleme imala je reprezentacija Nigerije na putu od iz JAR-a, na povratku u svoju zemlju. Naime, Nigerija je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u JAR-u igrala utakmicu s Lesotom. Slavili su s 2:1 i dobro raspoloženi krenuli kući gdje ih u utorak čeka važna utakmica s Beninom,vodećom momčadi u skupini.

No, raspoloženje im je brzo splasnulo. Na putu prema Nigeriji planirano su sletjeli u Luandu, u Angoli kako bi napunili spremnike gorivom. I sve je bilo u redu, ali nakon što su iz Angole nastavili put prema kući, nakon 25 minuta leta puknulo je vjetrobransko staklo na zrakoplovu. Piloti ovog charter zrakoplova nisu imali izbora, morali su se sletjeti na najbliži aerodrom, pa je slijedio povratak u Luandu.

Sretno su sletjeli i čekali nastavak puta. Zrakoplovna kompanija koja ih je prevozila poslala je drugi zrakoplov i reprezentacija je sretno stigla kući. Tek će se vidjeti hoće li ovakvo dramatično i produženo putovanje ostavit trag na reprezentativce Nigerije.

U utorak ih čeka jako važna i teška utakmica, dočekuju Benin koji je vodeći u skupini (17 bodova), s tri boda više od Nigerije i za dva pogotka boljom gol-razlikom. Nigerija je trenutačno trećeplasirana. Između Benina i Nigerije je Južnoafrička Republika koja ima 15 bodova i dočekuje Ruandu tako da je u utorak u posljednjem kolu kvalifikacija sve je otvoreno.
Ključne riječi
nigerija Kvalifikacije SP

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još