Ostali sportovi

Rekordan broj hrvatskih odbojkaških klubova u Europi

Autor
Damir Mrvec
11.10.2025.
u 19:30

Prvakinje Hrvatske, Dinamo, u posljednjem krugu kvalifikacija za grupnu fazu Lige prvakinja igrat će protiv bugarskog kluba Maritze iz Plovdiva

Ove godine Hrvatska će imati rekordni broj predstavnika u europskim odbojkaškim natjecanjima – čak osam, u sva tri Euro kupa.

Tako će prvakinje Hrvatske, odbojkašice Dinama, u posljednjem, trećem krugu kvalifikacija za grupnu fazu CEV Lige prvakinja snage odmjeriti s ekipom Maritze iz Plovdiva, najprije 5. studenoga u Zagrebu, a potom 12. studenog u uzvratu u Bugarskoj.

Ukoliko ‘lavice’ prođu ovu stepenicu, očekuje ih grupna faza natjecanja u CEV Ligi prvakinja, zajedno s ekipama poljskog Developres Rzeszowa, njemačkog Palmberg Schwerina (gdje je lani igrala naša reprezentativka Karla Antunović, a sada je u sastavu još jedna tehničarka, Vedrana Jakšetić), te francuskog Levallois Paris St.Clouda, za koji igra bivša hrvatska reprezentativka Laura Miloš.

Kod odbojkaša, Mursa Osijek u drugom pretkolu igra s Levskim iz Sofije, 4. i 12. studenoga, a za ulazak u grupnu fazu pred njima je još jedno kvalifikacijsko kolo.

U drugom po jačini CEV kupu imamo dvije predstavnice – zagrebačku Mladost te odbojkašice Ribola Kaštela. Ribola u 16-finalu ima za protivnice mađarsku Bekescabu, dok će Mladostašice snage odmjeriti protiv pobjednica kvalifikacijskog susreta francuskog Le Canneta, za koji igra hrvatski reprezentativni libero Izabela Štimac, te pobjednice susreta Kisela Voda – Gacko.

Kaštelanke igraju 26. studenoga i 3. prosinca, a pred Zagrepčankama je prvi susret u Domu odbojke 3. prosinca.

U Challenge kupu splitska Brda u 32-finalu igraju 29. listopada i 5. studenoga protiv Olimpijade iz Nikozije. Zaprešićko Nebo će pak u 16-finalu igrati protiv pobjednica susreta ukrajinske Balte i austrijskog Eisenerza.

Odbojkaši Mladosti suprostavit će se španjolskom Conectabalear Manacoru, prvo u gostima 12. studenog, potom doma 19. studenoga, dok će Ribola Kaštela prvo ugostiti Crvenu Zvezdu i odigrati uzvratni susret u Beogradu. Centrometal će pak u istom natjecanju igrati kod kuće protiv Benfice, a uzvrat u Lisabonu.

