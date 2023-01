Drama hrvatskog MMA borca s karcinomom pluća: Poslali su me kući da umrem i dali kutiju tableta

Život hrvatskog borca Paola Kekezovića naglo se promijenio 2021. godine kada je otišao u bolnicu zbog jakih i iznenadnih bolova. Liječnik mu je priopćio strašne vijesti kako boluje od karcinoma pluća, zloćudna bolest proširila se na mozak, jetru, kralježnicu, zdjelicu i rebra, ali 37-godišnji Splićanin se nije predao te je nakon višemjesečne borbe pobijedio karcinom.

- Moj život se promijenio 23. srpnja 2021.godine kada mi je dijagnosticiran rak koji se s pluća proširio po tijelu te došao do mozga, no u najtežem trenutku mog života sam uspio naći formulu kako se nositi s teškom bolesti na mentalnoj razini i pogled na život iz skroz druge perspektive. Cilj mi je mojom životnom pričom dočarati ljudima kako se nositi sa bolesti u najtežim životnim trenucima u kojima vam daju jako malo šanse za preživjeti - započeo je Kekezović svoju priču u splitskoj Gradskoj knjižnici.

- Bio sam šokiran kada sam vidio koliko je ljudi pomoglo meni i obitelji, od srca se zahvaljujem svima koji su u najtežoj životnoj situaciji bili uz mene. Upravo zbog njih sam odlučio i organizirati ovo predavanje. Nasmijavali su me, dali srce i dušu. Da nije bilo vas, vjerojatno ne bi bilo ni mene. To je ljubav koju sam osjetio tri puta u životu - kada su mi se rodili sinovi Roko i Matej te kada sam osjetio emocije ljudi kada sam saznao za svoju dijagnozu - rekao je Paolo koji je u tom razdoblju planirao povratak u Hrvatsku nakon što je deset godina proveo živeći i radeći u Kanadi.

Paolo je okupljenima pokazao otpusno pismo iz kanadske bolnice gdje su mu operirali tumor te otkrio kako je čekao na Hitnoj u Torontu čak 12 sati?!

- Poslali su me kući i rekli su mi da čekam, dali su mi kutiju tableta. Javili su mi se tek nakon dva mjeseca. Doslovno su me poslali kući da umrem. Tako da je moja odluka da se vratim u Hrvatsku bila ispravna. Ako imate samo jednu osobu na svijetu kojoj je stalo do vas, vaš život vrijedi borbe. To možete biti čak i vi sami, bitno je voljeti sebe i svoj život.