Doznajemo što će biti s Bebekom: On više ne smije suditi Hajduku

Najpoznatijem hrvatskom sucu Ivanu Bebeku prijeti drakonska kazna nakon što je u javnost puštena skandalozna audio snimka na kojoj riječki arbitar primitivno vrijeđa splitskog novinara Blaža Duplančića, inače kroničara Hajduka, nazivajući ga 'smećem koje će takvo i umrijeti'.

Za Bebeka je puno veći problem to što je, snimajući glasovnu poruku, uvrijedio i sve navijače Hajduka te time direktno naštetio predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću. Podsjetimo, Kustić je svoju poziciju na čelu HNS-a zacementirao u političkoj akciji pomirenja HNS-a i Splita i povratku reprezentacije na Poljud, a to je trenutno i jedini veliki hrvatski stadion na kojem Hrvatska može nastupati. Zato je Kustićeva reakcija bila brzopotezna: ne sjećamo se kada je HNS ovako ekspresno reagirao na ispad nekog od svojih članova, kao što je to učinio nakon širenja Bebekove glasovne poruke.

Kustić: Ovo je neprimjereno, nitko ne smije tako vrijeđati navijače

"Zatražili smo očitovanje predsjednika sudačke komisije Bruna Marića te suca Ivana Bebek protiv kojeg smo odmah pokrenuli i disciplinski postupak jer ovdje se radi o neprimjerenom rječniku i mogućem nanošenju štete cijeloj nogometnoj zajednici. Nedopustivo je vrijeđati naše navijače na takav način, ali ja neću odlučivati o sankcijama niti sam vidio Bebekovo izvješće. O tome će odlučiti predsjednik Disciplinske komisije Alan Klakočer", za Večernji list kazao je predsjednik HNS-a koji je danas sastančio u Savezu, ali tema nije bio Bebekov ispad, već kako nam je kazao - interni poslovi Saveza.

Prvi čovjek hrvatskog suđenja Bruno Marić, koji je na tu poziciju došao nakon što je prošle sezone po želji najmoćnijeg čovjeka hrvatskog nogometa Damira Miškovića rasformirana sudačka komisija, ostao je zatečen situacijom u koju ga je Bebek uvalio. Marić za sada nema službeni komentar na slučaj, ali indikativno je da je i on morao predati izvješće o slučaju u središnjicu HNS-a. Kako doznajemo, Marić je u izvješću naveo sve pozitivne pomake koje je napravio kao predsjednik komisije, dok o Bebeku nije detaljno izvještavao, s obzirom na to da za snimku do objave nije ni znao. Bebeku je sugerirao da se ispriča, a to od svog elitnog suca očekuju i u HNS-u. No sankcije će ipak biti drastične. Odluku će službeno donijeti Disciplinska komisija, ali u praksi o tome odlučuju najmoćniji ljudi Kustićeve nogometne vlade, odnosno Izvršnog odbora.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 29.07.2021., Zagreb - Clanovi skupstine HNS-a dolaze na izboru sjednicu u hotel Westin. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Zašto je Bebek uopće sudio Hajduku?

Očekuje se, prema zasad dostupnim informacijama, da će Bebek sačuvati sudački status te da neće biti kažnjen izgonom iz nogometa, već će dobiti višemjesečnu suspenziju. Netočne su informacije kako će mu biti izrečena i zabrana suđenja Hajduku jer takva kazna u pravilniku ne postoji, ali to bi se trebalo odraditi prešutnim dogovorom odnosno micanjem Bebeka s utakmica splitskog kluba, a kojemu nakon napada u diskoteci u Sinju te brojnih prijetnji smrću koje je primio od navijača Hajduka, nije ni smio suditi po svim zdravorazumskim parametrima. No to je pitanje za Ivana Novaka, povjerenika za suđenje, koji delegira suce i koji je preživio prošlosezonsku čistku kada je zbog očajnog suđenja i evidentnog straha sudaca u najjačim derbijima potjerana komisija kojom je predsjedao Ante Kulušić.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Bjelovar: Od aktivnog suđenja oprašta se sudac Bruno Marić 09.10.2018., Bjelovar - Na Gradskom stadionu odigrana je svecana utakmica izmedju NK Bjelovar i hrvatske nogometne reprezentacije povodom 110. obljetnice osnutka kluba. Bruno Maric. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Bivši disciplinski sudac Saša Pavličić za Večernji list kaže kako je izgledno da će kazna Bebeku biti drastična.

"Sve ovisi o tome kako će disciplinska komisija cijeniti djelo, ali moguća je kazna od opomene do zabrane iz suđenja. Ako je snimka autentična i ako je Bebek u svom izvještaju priznao djelo, onda je on povrijedio disciplinski pravilnik i naštetio ugledu HNS-a. Da sam ja disciplinski sudac i ako je snimka autentična, onda je ovo zaista teško djelo za tešku kaznu", smatra Pavličić.

Očekuje se Bebekova isprika

Bebek će prema većini izvora s kojima smo razgovarali zaraditi dugu suspenziju i prešutnu zabranu suđenja Hajduku, iako je nejasno zašto je uopće sudio klubu prema kojem nakon napada koji je doživio u Sinju teško može biti objektivan. To najbolje zna Bruno Marić koji je nakon goleme pogreške na Poljudu u derbiju Hajduka i Dinama sazvao konferenciju za novinare i objavio da više neće suditi najveći hrvatski derbi. Slično je savjetovao i Bebeku koji prema pravilima HNS-a ima još godinu i pol dana aktivnog suđenja do kraja karijere, odnosno dok ne napuni 45. rođendan.

Odluka neće biti poznata danas: disciplinska komisija tek se treba sastati, a nakon odluke Bebek će dobiti i propisani rok žalbe.

Podsjetimo kako je Hajduk od Kustića, Marića i Novaka zatražio pisano očitovanje o slučaju i to je više-manje sve što mogu, jer splitski klub je unatoč političkom peglanju odnosa s HNS-om i dalje bez ikakvog utjecaja u uredima u Hiltonu i zasad se nema namjeru dalje oglašavati. Na posljednjem gostovanju reprezentacije u Splitu, podsjetimo, Jakobušić nije sjedio u loži uz čelnike HNS-a i splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka, već je utakmicu pratio s istočne tribine.