Doznajemo: Potpuna ofenziva na Maksimiru! Beljo i Mierez blizu Dinama, evo svih detalja

Zvuči pomalo nevjerojatno, ali i prije početka prijaznog roka spominjalo se da Dinamo želi Diona Drena Belju i Ramona Miereza. Prvi je izbor bio Beljo, ali Augsburg je bio jako 'tvrd', za svog je napadača tražio velik novac, inzistirao je na osam milijuna eura jer tako stoji u Beljinu ugovoru, to mu je bila izlazna klauzula i njemački bundesligaš nije od toga odustajao. Čak je navodno na prvu ponudu plavih od oko 3,5 milijuna eura plavima posprdno poželio sreću u traženju drugog napadača. No plavi nisu odustajali, morali su čekati da počnu pripreme Augsburga, da se u klubu ponovno nađu svi ljudi koji odlučuju o takvim stvarima, Beljo je morao doći na početak priprema i sa svojim je menadžerom pokušao pregovarati o odlasku jer želio je baš u Dinamo iako je imao nekoliko jako dobrih ponuda, njemu financijski boljih.

U jednom trenutku činilo se da od tog transfera neće biti ništa i da se Dinamo okreće Mierezu. No ni to nije bio jednostavan posao koliko god je Argentinac želio doći u Dinamo baš kao i Beljo. I tu je najveći problem bio novac, Mierez je prema nekim menadžerskim ugovorima imao godišnju neto plaću od čak 1,8 milijuna eura i velike premije, za svaku pobjedu dobivao je još pet tisuća eura, a bilo je tu i drugih nagrada. A to Dinamo financijski ne može pratiti. Kad se, srećom lakše, ozlijedio Sandro Kulenović, jedan čelnik je ustvrdio:

– Očito ćemo morati više investirati u napadača.

I izgleda da su to plavi odlučili i napraviti, do pripremne baze plavih u Brdu kod Kranja stigle su informacije da je Zvonimir Boban odlučio dati gas i, vjerovali ili ne, dovesti i Miereza i Belju. Nije još sve gotovo, ali je jako blizu i može se dogoditi svakog časa, ili za dan ili dva.

Naime, prvo smo čuli da je sve gotovo s Beljom, da dolazi za četiri milijuna eura i postotke od budućeg transfera, ali odšteta će ipak biti veća od četiri milijuna eura i bit će im dodani određeni postoci. Pa su tako, navodno, u Augsburgu rekli da je to sad blizu dogovora. Dakle, ostali su samo još neki 'detalji', točno dogovoriti te iznose, i Beljo će doći u Zagreb ne izjalovi li se sve to. A u ovakvim poslovima doista se nikad ne zna, sve se može u trenu okrenuti. Jasno je da će plavi taj novac plaćati u ratama, pa i plavi će na rate dobivati odštetu za Martina Baturinu, tih 17 milijuna i bonusi dolazit će tijekom pet godina. I ta odšteta za Belju ići će kroz višegodišnje rate, a i to je dio pregovora Dinama i Augsburga. No za trenera plavih Marija Kovačevića najvažnije je da mu je taj napadač jako blizu svlačionice.

Koliko god se činilo nemoguće da plavi dovedu i Belju i Miereza, sad je to jako blizu realizacije. Naime, Mierez je u jednom trenutku objavio video u kojem kao da se oprašta od Al Jazire, pa je taj post obrisao s društvenih mreža. No izgleda da su plavi ipak s Mierezom i njegovim zastupnicima pronašli način kako platiti skupog igrača koji je dosad zarađivao bogatstvo. Sigurno je da ne bi s plaće od 1,8 milijuna eura došao na 750 tisuća, što su plavi (Boban) odredili kao plafon za plaću. Boban ima pravo to još malo podignuti, ali ključ je u tome da će očito za sam potpis ugovora Mierez dobiti poveći iznos i da će se iz toga namiriti i njegovi zastupnici koji su jako 'gladni' i žele poveći dio kolača. Dodajmo ovome da je Dinamo poslao zadnje ponude za obojicu.

U svakom slučaju, Beljo i Mierez bliže su negoli su ikad bili i čeka se okončanje tog posla i njihov dolazak. Bit će zanimljivo ako se njih dvojica priključe pripremama plavih. Znamo da je Dinamo nacrtao sustav 4-3-3, a imati u momčadi dva takva napadača vjerojatno ruši takve ideje. Istina, može Beljo igrati i povučenije, ali to mu nije drago, to ne voli, on želi biti centarfor. Stoga nije nemoguće da se plavi okrenu sustavu 4-4-2, a to onda ponovno miješa karte i u veznoj liniji, pa će Kovačević imati novog posla, krenuti u drukčije uigravanje od ovog koje smo dosad gledali na pripremama plavih u Sloveniji, kad su imali samo Sandra Kulenovića kao središnjeg napadača. A vidjet ćemo i kako će najbolji strijelac plavih u prošloj sezoni reagirati dođu li Beljo i MIerez pa on padne drugi plan.

