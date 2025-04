Doznajemo: Bivši dinamovac blokirao NK Osijek! Mađari će morati platiti do 1.5 milijuna eura

Nogometni klub Osijek suočio se s neočekivanim poteškoćama. Naime, s današnjim datumom, Osijeku je sudskom odlukom blokiran račun zbog duga od 900 tisuća eura. Tako je odredio sud u Varaždinu. Prema pisanju tjednika Nacional, epilog je to sudskog spora koji po hrvatskim sudovima traje već pet godina između NK Osijeka i menadžerske tvrtke Darija Zahore. Naime, Zahorina tvrtka je još 2021. godine od Osijeka je zatražila isplatu 628 tisuća eura na ime transfera Mirka Marića u talijansku Monzu, ostvarenog godinu ranije. Trenutačno je taj dug s kamatama narastao na gotovo 900 tisuća eura. Dvije strane u ovoj priči očito se nisu uspjele nagoditi proteklih godina i o njihovom sporu odlučit će sud u Varaždinu. Osijekovo dugovanje s kamatama i svim stavkama u ugovoru, na kraju moglo doseći gotovo 1,5 milijuna eura.

U neslužbenim kanalima u Osijeku kažu da im isplata predstavlja obavezu, a ako do toga dođe, neće biti nikakav problem, kao i da će račun biti odblokiran za koji dan. Službeno, klub se ne želi očitovati o ovom slučaju dok traje sudski proces. Zapravo, iz izvora bliskih objema stranama dobili smo informaciju da je Osijekov račun blokiran, a nastavak priče očekuje se vrlo brzo.

- U ovom času jedino što mogu potvrditi jest da su blokirani i da je sud donio prethodnu mjeru, ali od toga zaista ne bih dalje i ništa više komentirao jer je postupak i dalje u tijeku - kazao je Zahora.

Podsjetimo, Osijek je prije dvije godine imao Fifinu zabranu obavljanja ulaznih transfera. Tada je krovna organizacija svjetskog nogometa nametnula je sankciju hrvatskom prvoligašu na temelju prijave austrijskog LASK-a. Radilo se tada o potraživanjima na ime transfera Jevhena Čeberka koji je do prošle zime bio u Osijeku na posudbi da bi klub odlučio aktivirati otkupnu klauzulu te potpisao novi ugovor sa stoperom do 2025. godine. Tada je Osijek u kratkom roku platio sva dugovanja, pa je za očekivati da će se to dogoditi i ovaj put.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prema sudskim spisima, Zahora želi osporiti stav Osijeka koji je, prema izjavama brojnih svjedoka, kako piše Nacional dogovorio sve detalje spomenutog transfera Marka Marića u Monzu za pet milijuna eura. Tvrtki bivšeg Dinamovog nogometaša uskraćena je provizija od 500 tisuća eura, plus odgovarajući porez, a u cijeloj priče se naknadno pojavio izvjesni Vojislav Dragović kao posrednik. Također, cijela priča bila je sumnjiva i zbog činjenice da troje sudaca na Trgovačkom sudu u Osijeku nije moglo donijeti jedinstven zaključak o tužbi Darija Zahore, a za kojeg su i svjedok Marić ali i sportski direktor Monze Filippo Antonelli potvrdili da je bio glavni i jedini pregovarač u tom transferu. Na kraju je zbog neovlaštene intervencije predsjednice suda Nade Roso predmet oduzet osječkom sudu i preseljen na Trgovački sud u Varaždinu, kako piše Nacional.

Oni neutralni, sigurno će se zapitati što se to događa s financijskim poslovanjem kluba koji je, ulaskom mađarskih investitora, zapravo trebao imati najmanje problema po tom pitanju. No, kada se ova nova priča dovede u kontekst loših rezultata Osijeka, onda je sasvim jasno da će ovom hrvatskom prvoligašu trebati pravi zaokret. Rezultati su svih ovih godina izostali, a to je imperativ koji se cijelo vrijeme stavlja pred novu upravljačku strukturu. Klupska dugovanja dolaze u najtežem mogućem trenutku, odnosno završnici hrvatskog nogometnog prvenstva u kojem se Osijek nada plasmanu u Europu. O cijelom slučaju sigurno će ovih dana raspravljati i u Hrvatskom nogometnom savezu koji u narednom razdoblju treba završiti postupak licenciranja za sljedeću sezonu. Našoj krovnoj nogometnoj organizaciji poslali smo upit o tome hoće li se i kako financijska situacija u Osijeku odraziti na postupak licenciranja, kao i koji su sljedeći koraci. Odgovor ćemo objaviti na našim platformama čim ga dobijemo...