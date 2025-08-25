Donedavni igrač Dinama napisao 'živio Tito' i izazvao brojne komentare i reakcije

Banjalučki Borac u derbiju Premijerlige je svladao Sarajevo s uvjerljivih 5:1, no nakon utakmice ne stišavaju se reakcije na odluke glavnog suca Sabrije Topalovića. Najviše polemika izazvao je trenutak kada je VAR poništio pogodak Kyeremeha za 2:2 zbog navodnog igranja rukom Mlinarića, iako je bio gurnut s leđa.

Na društvenim mrežama oglasio se i Stefan Ristovski (32), bivši igrač Dinama i Rijeke, koji je ovog ljeta stigao u Sarajevo kao slobodan igrač. Makedonski internacionalac, koji je u drugom poluvremenu skrivio i jedanaesterac, objavio je poruku na engleskom jeziku:

"Dobro došli u amatersku Premijerligu. (Živio Tito)".

Objava je izazvala veliku pažnju jer nogometaši Premijer lige BiH rijetko ovako javno reagiraju, a Ristovski bi zbog ovakvog istupa mogao biti i disciplinski kažnjen. Objavu je ubrzo izbrisao.