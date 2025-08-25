Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NEZADOVOLJAN

Donedavni igrač Dinama napisao 'živio Tito' i izazvao brojne komentare i reakcije

Sarajevo: Kvalifikacija utakmica za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, FK Sarajevo - CS Universitatea Craiova
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
25.08.2025.
u 10:31

Na društvenim mrežama oglasio se i Stefan Ristovski (32), bivši igrač Dinama i Rijeke, koji je ovog ljeta stigao u Sarajevo kao slobodan igrač.

Banjalučki Borac u derbiju Premijerlige je svladao Sarajevo s uvjerljivih 5:1, no nakon utakmice ne stišavaju se reakcije na odluke glavnog suca Sabrije Topalovića. Najviše polemika izazvao je trenutak kada je VAR poništio pogodak Kyeremeha za 2:2 zbog navodnog igranja rukom Mlinarića, iako je bio gurnut s leđa.

Na društvenim mrežama oglasio se i Stefan Ristovski (32), bivši igrač Dinama i Rijeke, koji je ovog ljeta stigao u Sarajevo kao slobodan igrač. Makedonski internacionalac, koji je u drugom poluvremenu skrivio i jedanaesterac, objavio je poruku na engleskom jeziku:

"Dobro došli u amatersku Premijerligu. (Živio Tito)".

Objava je izazvala veliku pažnju jer nogometaši Premijer lige BiH rijetko ovako javno reagiraju, a Ristovski bi zbog ovakvog istupa mogao biti i disciplinski kažnjen. Objavu je ubrzo izbrisao.

Zvonimir Boban kandidirao se za novog predsjednika Dinama! Evo kada su izbori u Maksimiru
Ključne riječi
Sarajevo Stefan Ristovski

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FIFA Club World Cup - Final - Chelsea v Paris St Germain
Uživo
35
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transfer bomba na pomolu! Ponajbolji golman svijeta dolazi Pepu i Gvardiolu

Ljetni prijelazni rok službeno je otvoren, a nogometna tržnica već bruji od glasina, najava i spektakularnih transfera koji bi mogli obilježiti nadolazeću sezonu. Klubovi diljem Europe žele pojačati svoje momčad i traže pojačanja koja će donijeti prevagu na terenu. Na našem portalu svakodnevno pratimo sve najvažnije informacije, potvrđena pojačanja, insajderske najave i zanimljive špekulacije s tržišta i posebnim naglaskom na hrvatske nogometaše.

Učitaj još