Dominik Livaković opet prolazi kroz noćnu moru?! Ovako nešto nije mogao ni sanjati

Vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković predstavljen je kao novo pojačanje španjolskog prvoligaša Girone, a na konferenciji za medije na stadionu Montilivi podijelio je svoje prve dojmove i visoke ambicije. Istaknuo je kako nije previše dvojio oko dolaska u Kataloniju, opisavši transfer, koji je finaliziran u posljednjim satima prijelaznog roka, kao vrlo intenzivno razdoblje.

"Kada se ukazala prilika da dođem u Gironu, nisam oklijevao; klub mi se činio vrlo zanimljivim i atraktivnim. Mislim da je ovo dobar korak u mojoj karijeri i došao sam ovdje da dam sve od sebe i budem najbolji golman što mogu biti", odlučno je poručio Livaković okupljenim novinarima, jasno dajući do znanja da u Španjolsku nije stigao samo turistički.

Ipak, ključni trenutak u donošenju odluke bio je telefonski poziv. Livaković je otkrio da se za savjet obratio dugogodišnjem suigraču i kapetanu reprezentacije, Luki Modriću, čije mu je mišljenje bilo presudno. "Ova odluka je donesena nakon razgovora s Lukom Modrićem. On je moj najbolji prijatelj iz reprezentacije i razgovor s njim mi je puno pomogao. Preporučio mi je da potpišem za Gironu, lijepo mi je govorio o ovom klubu i o La Ligi općenito. Njegove riječi su imale veliku težinu", priznao je Livaković, dodavši kako mu je Modrić posebno nahvalio i trenera Míchela, što je dodatno učvrstilo njegovu odluku.

Međutim, Girona je očajno startala u prvenstvu, a Livaković sve gleda s klupe. Jučer su doživjeli katastrofalan poraz od Levantea s 4:0. Girona nakon pet kola ima samo jedan bod i posljednja je momčad lige, a Livaković još nije debitirao.

Vratar hrvatske rperezentacije napustio je Fenerbahče gdje je pao u drugi plan, a sada bi mu se isti scenarij i noćna mora mogla dogoditi u Španjolskoj. A sve to uoči izglednog nastupa Hrvatske na Svjetskom prvenstvu...