Livaković se nije uspio izboriti za mjesto u momčadi, remi Girone gledao s klupe

U prvom nedjeljnom ogledu četvrtog kola španjolske La Lige nije bilo pobjednika, nogometaši Celte i Girone su odigrali 1-1 u Vigu.

Celti je ovo bila već peta odigrana prvenstvena utakmica kao i četvrti remi. Girona je do ovog susreta bila bez boda, upisala je tri poraza, ali i ove nedjelje uhvatila premijerni bod.

Bila je Girona vrlo blizu slavlja jer je golom Vanata vodila od 12. minute i bila u prednosti sve do 92. minute kada je Borja Iglesias izjednačio na 1-1 iz jedanaesterca. Tijekom drugog poluvremena Celta je bila mnogo bolja, dominirala je i pritiskala te na kraju okrunila inicijativu golom za osvajanje jednog boda.

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković, koji je ovog ljeta prešao iz Fenerbahcea u Gironu, odgledao je nedjeljni dvoboj s klupe za pričuve.

La Liga, 4. kolo:

Celta - Girona 1-1 (Borja Iglesias 90+2-11m / Vanat 12)

Levante - Betis (16.15 sati)

Osasuna - Rayo Vallecano (18.30 sati)

Barcelona - Valencia (21 sati)

Subota:

Getafe - Oviedo 2-0 (Martin 45+4, Mayoral 45+9)

Real Sociedad - Real Madrid 1-2 (Oyarzabal 56-11m / Mbappe 12, Guler 44)

Athletic Bilbao - Alaves 0-1 (Berenguer 57)

Atletico Madrid - Villarreal 2-0 (Barrios 9, Gonzalez 52)