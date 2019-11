Ono što se znalo već neko vrijeme, jer prijavila su se samo četiri kandidata, Svjetski košarkaški savez (Fiba) sada je i službeno objavio.

Zajedno s Litvom, Srbijom i Kanadom, Hrvatska je domaćin jednog od četiri kvalifikacijska turnira za nastup na Olimpijskim igrama što će se od 23. do 28. lipnja odvijati u splitskom Spaladiumu.

Doznavši da je iz ureda Fibe stigla potvrda, seniorski izbornik Veljko Mršić kazao je:

– Ovo je velika stvar za našu košarku da se jedan tako važan turnir igra kod nas. Nakon Eurobasketa 1989. ovo je najjači i najvažniji turnir koji će se igrati u Hrvatskoj, jači od jedne od četiri skupine EP-a igrane 2015. u Zagrebu. Split će biti odličan domaćin, imat ćemo jako dobru atmosferu.

Domaćinstvo takvom turniru može biti i mač s dvije oštrice što su najbolje osjetili Talijani prije četiri godine kada ih je u Torinu eliminirala upravo Hrvatska.

– Da bismo osjetili prednost domaćeg terena, moramo biti maksimalno združeni i besprijekorno fizički pripremljeni. Nadam se da će ovo domaćinstvo probuditi želju kod naših igrača da dođu na pripreme maksimalno spremni sa željom da se pokažu u što boljem svjetlu. Jer mi za pripreme u lipnju nećemo imati puno vremena – ističe Mršić koji nema posebnih želja glede pitanja koga ne bi volio da 27. studenog bude dodijeljen splitskoj skupini.

– Sigurno je jedino da nam ne mogu doći tri preostala domaćina, a to su vrlo jake reprezentacije. No tu su Grčka, Slovenija, Turska, Njemačka, Brazil, Italija, Rusija... i netko od njih će zacijelo biti nama dodijeljen. No prerano je još govoriti o našim izgledima za plasman jer treba vidjeti čiji će igrači igrati NBA finale čiji je posljednji mogući datum 21. lipnja i tko će okupiti kakav sastav – zaključio je Mršić.

