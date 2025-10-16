Naši Portali
Uhićenja diljem zemlje, USKOK spominje pet županija, otkrili u što sumnjaju
Tenis

Stručnjak smatra da je dugovječnost Novaka Đokovića mješavina dvaju faktora

Autor
Željko Janković
16.10.2025.
u 11:42

Tijekom ove godine, bivši svjetski broj 1 više je puta priznao da mu tijelo više ne nudi iste garancije kao u prošlosti te da se više bori s kontrolom napora između mečeva

Novak Đoković nije samo postigao mnoge uspjehe na teniskom terenu, već je njegova dugovječnost izvor inspiracije mnogim sportašima iz drugih disciplina koji sanjaju o njegovim dosezima.

Iako ove sezone nije ostvario svoj cilj osvajanja Grand Slam titule, srpska legenda i dalje zauzima treće mjesto na ATP ljestvici plasiravši se u polufinale na četiri velika turnira i trijumfirajući na ATP 250 turniru u Ženevi (osvojivši 100. titulu u svojoj neponovljivoj karijeri).
Tijekom ove godine, bivši svjetski broj 1 više je puta priznao da mu tijelo više ne nudi iste garancije kao u prošlosti te da se više bori s kontrolom napora između mečeva. Nije slučajno da je 38-godišnji Beograđanin fizički patio i tijekom nedavnog Shanghai Mastersa 1000, gdje je imao priliku podići trofej zahvaljujući odsutnosti Carlosa Alcaraza i preranoj eliminaciji Jannika Sinnera zbog grčeva.

24-struki osvajač Grand Slam turnira pokušat će ponovno ispisati tenisku povijest sljedeće godine, iako je savršeno svjestan da vrijeme nije na njegovoj strani i da bi moglo predstavljati rizik za nastavak njegove karijere.
U dugom intervjuu za 'Tennis365', fitness stručnjak Stephen Smith - osnivač i izvršni direktor 'Kitman Labsa' - otkrio je neke detalje Đokovićeve nevjerojatne dugovječnosti: 
"Mogao se natjecati na najvišoj razini toliko dugo zahvaljujući genetici u kombinaciji s profesionalnošću. Radio je više od bilo koga drugog kako bi sačuvao svoje tijelo, a rezultati su svima poznati. Đoković je nesumnjivo jedinstven ako ga usporedimo s drugim sportašima u njegovom sportu i istih godina."
Novak će u narednim danima biti jedan od protagonista 'Six Kings Slama' u Saudijskoj Arabiji i debitirat će izravno u polufinalu protiv pobjednika meča između Sinnera i Tsitsipasa...
 

Ključne riječi
karijera tenis Novak Đoković

