Stručnjak smatra da je dugovječnost Novaka Đokovića mješavina dvaju faktora

Novak Đoković nije samo postigao mnoge uspjehe na teniskom terenu, već je njegova dugovječnost izvor inspiracije mnogim sportašima iz drugih disciplina koji sanjaju o njegovim dosezima.

Iako ove sezone nije ostvario svoj cilj osvajanja Grand Slam titule, srpska legenda i dalje zauzima treće mjesto na ATP ljestvici plasiravši se u polufinale na četiri velika turnira i trijumfirajući na ATP 250 turniru u Ženevi (osvojivši 100. titulu u svojoj neponovljivoj karijeri).

Tijekom ove godine, bivši svjetski broj 1 više je puta priznao da mu tijelo više ne nudi iste garancije kao u prošlosti te da se više bori s kontrolom napora između mečeva. Nije slučajno da je 38-godišnji Beograđanin fizički patio i tijekom nedavnog Shanghai Mastersa 1000, gdje je imao priliku podići trofej zahvaljujući odsutnosti Carlosa Alcaraza i preranoj eliminaciji Jannika Sinnera zbog grčeva.

24-struki osvajač Grand Slam turnira pokušat će ponovno ispisati tenisku povijest sljedeće godine, iako je savršeno svjestan da vrijeme nije na njegovoj strani i da bi moglo predstavljati rizik za nastavak njegove karijere.

U dugom intervjuu za 'Tennis365', fitness stručnjak Stephen Smith - osnivač i izvršni direktor 'Kitman Labsa' - otkrio je neke detalje Đokovićeve nevjerojatne dugovječnosti:

"Mogao se natjecati na najvišoj razini toliko dugo zahvaljujući genetici u kombinaciji s profesionalnošću. Radio je više od bilo koga drugog kako bi sačuvao svoje tijelo, a rezultati su svima poznati. Đoković je nesumnjivo jedinstven ako ga usporedimo s drugim sportašima u njegovom sportu i istih godina."

Novak će u narednim danima biti jedan od protagonista 'Six Kings Slama' u Saudijskoj Arabiji i debitirat će izravno u polufinalu protiv pobjednika meča između Sinnera i Tsitsipasa...

