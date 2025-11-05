Naši Portali
ODJEKNULO JE

Đoković kao nikad do sada udario po Vučiću i podigao Srbiju na noge, svi dijele njegovu objavu

ATP 250 - Hellenic Championship
Foto: LOUIZA VRADI/REUTERS
1/6
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.11.2025.
u 21:26

Mnogi poznati sportaši javno su pružili podršku majci ubijenog dječaka, među njima su se našli košarkaši Vladimir Lučić, Branko Lazić, Igor Rakočević i Nemanja Nedović. Od sinoć, njima se pridružio i Novak Đoković

Najbolji srpski sportaš svih vremena reagirao je nakon šokantnih scena ispred zgrade srpskog Parlamenta, gdje je Dijana dočekana uz uvredljive poruke i glazbu. Đoković je na svom Instagramu podijelio objavu s porukom: ‘Bol majke ne smije biti predmet ruganja. Nema opravdanja, nema drugog kuta'. Postoji samo ljudskost ili njezin izostanak.’ Uz objavu stavio je pjesmu Cveta trešnja iz kultnog filma Sabirni centar, u izvedbi Anice Dobre i zbora Lola.

Podsjetimo, Dijana Hrka je 2. studenoga navečer započela štrajk glađu ispred zgrade Parlamenta, tražeći pravdu za svog sina. U tom trenutku iz ograđenog prostora koji već mjesecima blokira središte Beograda, pogrdno nazvanog Ćacilend, puštane su sramotne pjesme sa stihovima ‘došla majka sina da potraži’ i ‘staru majku da probudi, pa da vidi tko joj dolazi’.

Takvo je ponašanje izazvalo ogorčenje i osude gotovo cijele Srbije. Mnogi poznati sportaši javno su pružili podršku majci ubijenog dječaka, među njima su se našli košarkaši Vladimir Lučić, Branko Lazić, Igor Rakočević i Nemanja Nedović. Od sinoć, njima se pridružio i Novak Đoković. Nakon što je njegova objava postala viralna, društvene mreže preplavili su komentari podrške Đokoviću zbog njegove reakcije.

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata
Ključne riječi
Srbija tenis Aleksandar Vučić Novak Đoković

