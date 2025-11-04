Novak Đoković konačno sa sebe skinuo prokletstvo koje ga je godinama pratilo

Najuspješniji tenisač svih vremena Novak Đoković (ATP - 5.) uspio je u trećem pokušaju svladati Čileanca Alejandra Tabila (ATP - 89.), a pobjeda 7-6 (3), 6-1 donijela mu je plasman u četvrtfinale dvoranskog ATP 250 turnira u Ateni. Tabilo je u prethodna dva dvoboja, oba odigrana na zemljanoj podlozi, prošle godine u Rimu i ove godine u Monte Carlu, iznenađujuće uvjerljivo pobjeđivao srpskog tenisača.

To je zasigurno bio dodatan motiv za 38-godišnjeg Đokovića, koji je na svom novom "domaćem" terenu, u gradu u kojem već dva mjeseca živi sa svojom obitelji, izjednačeni prvi set osvojio u 'tie-breaku', a onda je u drugom potpuno nadigrao deset godina mlađeg suparnika, čime je razveselio više tisuća svojih navijača u OAKA Areni.

"Doista se osjećam kao kod kuće, ovdje u Ateni", rekao je vidno radosni Đoković nakon meča, nakon što je uputio i nekoliko riječi gledateljima na grčkom.

Đoković u četvrtfinalu čeka pobjednika dvoboja između Portugalca Nuna Borgesa i Amerikanca Eliota Spizzirrija.