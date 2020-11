Dojurio autom u Split da bi čuvao Ronalda, a sada kaže: Od svega se napravila pompa

Mile Škorić u utorak je na Poljudu čuvao Ronalda u utakmici Hrvatske i Portugala u Ligi nacija, a zanimljivo da je u Split došao osobnim automobilom iz Osijeka. Dalić mu je zbog problema sa sastavom poslao naknadni poziv, Mile sjeo u automobil i prevalio 700-njak kilometara. A branič Osijek je prije toga igrao kup utakmicu u Kurilovcu...

- Iskreno… Svatko bi došao, tko ne bi? Malo se od svega toga napravila pompa, a meni je sasvim normalno da dođeš igrati za svoju zemlju, taman te izbornik pozvao u dva ujutro. Dakle, nije ovo nikakav podvig, svakome mora biti čast igrati za reprezentaciju svoje zemlje. A što se moje igre tiče, stvarno me svi hvale, ali ne mogu biti skroz zadovoljan, jer smo izgubili i primili tri gola - rekao je Škorić za stranicu HNS-a.

- Svi govore da sam zaustavio Cristiana Ronalda, ali… Nisam ga samo ja zaustavio, iako sam ga čuvao striktno na prekidima. Kompletno gledajući, to što Cristiano Ronaldo nije bio opasan zasluga je dobre igre u fazi obrane cijele momčadi. Kako je protiv Ronalda? Poseban je osjećaj igrati protiv takve igračke klase, u svakom trenutku moraš biti maksimalno koncentriran, njemu je doslovno sekunda dovoljna da zabije gol. Ponavljam, primili smo tri pomalo nespretna gola, drugi su Portugalci postigli nakon što je njihov igrač evidentno igrao rukom, treći smo primili prelagano… U svakom slučaju, nismo zaslužili poraz, ali što je, tu je.

Hrvatska je zaslužila barem remi u dvoboju s Portugalcima.

- Pogotovo što se tiče igre u prvom poluvremenu kad smo trebali otići na 2:0. Na žalost, utakmicu je u velikoj mjeri usmjerilo Rogovo isključenje, teško se braniti s desetoricom protiv tako kvalitetne momčadi. Na kraju je ipak najvažnije da smo ostali u elitnoj skupini Lige nacija.

Škoriću je to bio drugi nastup za vatrene, prvi je bio protiv Walesa.

- Već sam skoro godinu i pol dana u reprezentaciji, tu sam kad me god izbornik bude trebao. Nekad dobijem poziv, nekad sam na pretpozivu, ali uvijek mi je drago biti uz dečke. Na žalost, ova je godina bila dosta zahtjevna, pandemija koronavirusa je učinila svoje. Nogomet je u jednom trenutku potpuno stao, onda kad je krenuo bilo je puno nagomilanih obaveza. Evo, konkretno što se tiče studenoga, Hrvatska je u kratkom razdoblju morala odigrati tri jake utakmice i za to je potreban širok igrački kadar. Pogotovo što se zna dogoditi da izbornik naprasno ostane bez igrača, na što je sve teže utjecati. Možda ljudi to ne mogu percipirati, ali nije lako igrati tri utakmice u tjedan dana. To je velika potrošnja, plus putovanja, dugački letovi… Ne bi bilo jednostavno ni da se ide samo na izlet.

Smatra da će se forma hrvatske reprezentacije dizati.

- Uvjeren sam da će Hrvatska biti prava kad bude najpotrebnije. U redu, možda je u posljednje vrijeme malo patio rezultat, ali nije jednostavno provoditi svojevrsnu smjenu generacije u ovom turbulentnom razdoblju i to u utakmicama s najjačim protivnicima. Evo, uzmimo primjer posljednje utakmice s Portugalom, tijekom koje je igrala kompletno nova obrana. Vjerujem da Lovrenu nije bilo jednostavno igrati s trojicom novih igrača u svom okruženju. Za uigravanje zadnje linije treba malo više vremena, ne ide to baš preko noći.

Osječanima sada slijedi derbi s Dinamom.

- U reprezentaciji je bilo lijepo, dobio sam pozitivne kritike za svoj nastup, ali sad se treba okrenuti obavezama u klubu. Čeka nas veliki derbi dviju prvoplasiranih momčadi HT Prve lige, nadam se da će utakmica opravdati očekivanja. Vjerujem da su se ljudi zaželjeli rivalstva, liga je puno zanimljivija kad su momčadi izjednačene. Svjesni smo da je Dinamo kvalitetan, ali i mi smo u naletu. Vjerujem da možemo slaviti - zaključio je Škorić.