Dogovoren nastavak suradnje HNS-a i Croatia osiguranja

Novi višegodišnji sponzorski ugovor potpisali su predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, i predsjednik Uprave Croatia osiguranja, Davor Tomašković. Nakon svečanog potpisivanja ugovora, Kustić je Tomaškoviću darovao personalizirani dres treće reprezentacije svijeta.

"Produljenje ugovora uvijek je odličan znak da su obje strane zadovoljne dosadašnjom suradnjom, što sigurno vrijedi za naše dosadašnje četverogodišnje partnerstvo. Novi ugovor potpisujemo u odličnom raspoloženju nakon što je reprezentacija praktički osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo, što je nastavak kontinuiteta izvrsnih rezultata. U tim uspjesima važnu ulogu imaju i naši poslovni partneri zbog čega nam je uvijek ambicija vezati se uz najuspješnije kompanije u Hrvatskoj, a Croatia osiguranje je upravo takav tržišni lider kojeg želimo imati uz Savez i reprezentaciju. Zahvaljujem g. Tomaškoviću i rukovodstvu Croatia osiguranja na povjerenju te nam želim puno novih zajedničkih uspjeha", izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Foto: HNS

"Croatia osiguranju vjerujemo da se najveće pobjede rađaju iz zajedništva i fair playa, bilo da je riječ o igračima na terenu ili na tržištu s klijentima. Zato s ponosom nastavljamo podržavati HNS i najjači domaći sportski kolektiv – hrvatsku nogometnu reprezentaciju. A kako velike pobjede počinju na malim lokalnim terenima, Croatia osiguranje nastavlja podržavati i više od 70 sportskih klubova diljem Hrvatske", izjavio je predsjednik Uprave Croatia osiguranja Davor Tomašković.

Croatia osiguranje najveće je i najstarije osiguravajuće društvo u Hrvatskoj. Kao tržišni i digitalni lider na području osiguranja, Croatia osiguranje posluje u sastavu Adris grupe. Uz tradiciju dugu više od stoljeća, Croatia osiguranje kontinuirano ulaže u razvoj novih i digitalnih proizvoda te pomaže projekte koji potiču pozitivne društvene promjene.

Foto: HNS

Sa strane Hrvatskog nogometnog saveza, potpisivanju su nazočili i glavni tajnik Tomislav Svetina i voditelj marketinga Ante Cicvarić, a sa strane Croatia osiguranja Robert Vučković, član Uprave, Maja Weber, direktorica Sektora marketinga i korporativnih komunikacija te Ante Validžić, direktor Sektora za osiguranje korporativnih klijenata.