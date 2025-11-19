Dobili smo najmanju državu koja se plasirala na SP, ima samo 150.000 stanovnika

Nogometaši Curacaa po prvi su put u povijesti izborili nastup na Svjetskom prvenstvu, oni su do tog povijesnog uspjeha stigli osvojivši prvo mjesto u skupini B zone CONCACAF odigravši 0-0 na gostovanju kod Jamajke u zadnjem kolu, a uz Curacao nastup na SP izborili su još Panama kao pobjednik skupine A te Haiti kao najbolji iz skupine B.

Curacao je na gostovanje kod Jamajke u Kingston stigao s bodom prednosti te je uspio sačuvati početnih 0-0 tijekom dramatičnog dvoboja u kojem na klupi nije imao svog izbornika, 78-godišnjeg Dicka Advocaata. Naime, Advocaat je iz obiteljskih razloga morao napustiti reprezentaciju i otići u Nizozemsku pa je putem telefona prenosio svoje upute pomoćnicima na klupi.

Curacao je tako natjecanje u skupini okončao sa 12 bodova, dok je Jamajka sakupila njih 11 pa će svoj prolazak na SP morati tražiti u Interkontinentalnim kvalifikacijama u ožujku u Meksiku.

S tek nešto više od 150,000 stanovnika Curacao je postao najmanja zemlja koja je izborila nastup na SP u povijesti. Ovaj otok koji se nalazi 60-ak kilometara sjeverno od Venezuele u Karipskom moru službeno je dio Nizozemske, ali ima vlastitu reprezentaciju. Do 2010. godine reprezentacija je igrala pod imenom Nizozemski Antili, a od tada kao Curacao.

Plasmanom Curacaa na SP povijest je ispisao i Advocaat koji će sljedećeg ljeta postati najstariji izbornik u povijesti koji će voditi neku reprezentaciju na najvećoj nogometnoj smotri. Advocaat je u rujnu ove godine napunio 78 godina, a dosadašnji rekorder je Otto Rehhagel koji je 2010. godine vodio Grčku u dobi od 71 godine i 10 mjeseci. Za Advocaata je Curacao čak osma različita reprezentacija koju je vodio u dugoj i bogatoj karijeri.

U skupini A Panama je do prvog mjesta stigla sigurnom 3-0 domaćom pobjedom protiv Salvadora, a u korist joj je išao i 1-3 poraz Surinama kod Gvatemale. Panama je tako osvojila 12 bodova, dok je Surinam ostao na devet. Za Panamu je ovo drugi plasman na SP, dosada je igrala samo u Rusiji 2018., dok će Surinam svoj premijerni nastup morati tražiti kroz Interkontinentalne kvalifikacije.

I Haiti će po drugi put u povjesti nastupiti na SP i to 52 godine nakon premijernog nastupa u Zapadnoj Njemačkoj 1974. U zadnjem kolu skupine C Haiti je na svom terenu svladao Nikaragvu sa 2-0, dok su u drugom dvoboju ove skupine Kostarika i Honduras igrali 0-0. Haiti je osvojio prvo mjesto sa 11 bodova, Honduras je završio drugi s devet, a Kostarika treća sa sedam. Kako je Honduras natjecanje završio s manje postignutih pogodaka od Surinama ostao je najslabiji drugoplasirani sastav pa neće ni u Interkontinentalne kvalifikacije. I Surinam i Honduras imaju po devet bodova i razliku pogodaka +3, ali Surinam je zabio devet, a Honduras samo pet golova.