Dječak u pismu Kloppu tražio da izgubi, Nijemac oduševio odgovorom

Desetogodišnji Daragh Curley veliki je navijač Manchester Uniteda. Nedavno su u školi imali zadatak napisati pismo, a mali Daragh odlučio je pisati Liverpoolovom menadžeru Jurgenu Kloppu.

Unitedov navijač tražio je od njemačkog stručnjaka da njegov Liverpool izgubi utakmicu. Želja mu je da momčad s Anfielda ne osvoji naslov engleskog prvaka na koji klub čeka od 1990. godine.

Redsima se ove sezone smiješi prvi naslov u Premijer ligi koja se igra od 1992. godine.

'Dragi Jurgen Klopp. Zovem se Daragh i imam deset godina, navijač sam Manchester Uniteda.

Liverpool pobjeđuje previše utakmica. Pobijedite li još devet utakmica, ostvarit ćete najbolji niz bez poraza u povijesti engleskog nogometa. Zbog toga je tužno biti Unitedov navijač.

Molim vas da Liverpool izgubi sljedeću utakmicu, pustite suparničku momčad da zabije gol. Nadam se da sam vas uvjerio da ne osvojite prvenstvo i nikad više ne pobijedite', napisao je mali Unitedov navijač iz County Donegala.

