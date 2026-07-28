Ruud šesti član europske momčadi za Laver Cup u Londonu

Norveški tenisač Casper Ruud šesti je član europske momčadi (Team Europe) koja će se u Laver Cupu u Londonu suočiti s momčadi svijeta (Team World).

Trinaesti tenisač svijeta pridružit će se pobjedniku Roland Garrosa Alexanderu Zverevu, sedmerostrukom osvajaču Grand Slam naslova Carlosu Alcarazu, Talijanu Flaviju Cobolliju, češkoj nadi Jakubu Menšíku i Španjolcu Rafaelu Jodaru na turniru koji se održava od 25. do 27. rujna.

Ruudu će ovo biti šesti uzastopni nastup na tom ekipnom natjecanju.

"Casper je upravo onakav tip igrača kakvog želite u svojoj momčadi", izjavio je kapetan europske momčadi Yannick Noah. "On je fantastičan natjecatelj, sjajan suigrač i osoba koja uistinu prihvaća duh Laver Cupa. Bili smo razočarani što prošle godine nismo pobijedili, no to nam je dalo dodatnu motivaciju."

Laver Cup se u Londonu posljednji put održao 2022. godine, kada je švicarska legenda Roger Federer odigrao posljednji natjecateljski meč u karijeri, nastupivši u paru s Rafom Nadalom u igri parova.

Kapetan momčadi svijeta bit će Andre Agassi, a u sastavu će biti Australac Alex de Minaur, Amerikanci Ben Shelton, Taylor Fritz, Learner Tien i Tommy Paul te Kazahstanac Alexander Bublik.