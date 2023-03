Dinamovi klinci čekaju svoju šansu. Mamić ih je volio, a novi 20-godišnjak već je rekorder lige

Dinamo danas od 17 sati na pulskoj Drosini igra odgođenu utakmicu 12. kola Hrvatske lige s domaćinom Istrom 1961. Posljednji put Dinamo je na ovome stadionu bio poražen (1:2) davnoga 10. svibnja 2014. godine, tri tjedna nakon što je bio osigurao naslov prvaka, pa si je trener Zoran Mamić dopustio luksuz da mu od prve minute u Puli zaigraju 17-godišnji Ante Ćorić, zatim Pavičić, Husejinović i Fiolić, a u špici – Fran Brodić.

Slična je situacija i sada: Dinamo ima devet bodova prednosti ispred drugoplasiranoga Hajduka, naslov prvaka praktički mu je u rukama pa se mnogi pitaju ima li Ante Čačić dovoljno kuraže eksperimentirati sa sastavom i dati priliku tinejdžerima. A to su u Dinamovu kadru trenutačno samo dvojica 19-godišnjaka: Mauro Perković i Gabrijel Rukavina. Njih dvojica imaju po dva nastupa kod Čačića ove sezone; Perković je skupio ukupno 19, a Rukavina 23 minute na travnjaku.

No pogledajmo najprije kako su Dinamovi treneri raspoređivali minutažu tinejdžerima u posljednjih pet godina. Primjerice, u antologijski uspješnoj sezoni 2018./2019., kada je plave vodio Nenad Bjelica, za Dinamo su nastupila samo dvojica nogometaša mlađa od 20 godina: Marko Djira imao je dva, a Antonio Marin sedam nastupa.

Igraju bez pritiska

U sljedećoj sezoni, 2019./2020., u kojoj je Bjelica na proljeće napustio Dinamo, igrala su četvorica tinejdžera: Antonio Marin imao je 13, Joško Gvardiol 11 nastupa (debitirao kod Bjelice), Bartol Franjić i Josip Šutalo po 4, Tin Hrvoj 2, a R. Baturina i vratar Josipović po 1 nastup. Većina tih klinaca zaigrala je u drugom dijelu prvenstva kod trenera Jovićevića i Mamića, dakle opet kada više nije bilo rezultatskog pritiska.

Joško Gvardiol pravu je afirmaciju doživio kod Zorana Mamića u sezoni 2020./2021., u kojoj je skupio 25 nastupa, dok su ostali tinejdžeri minutažu skupljali na kapaljku: Ivan Šaranić 3, M. Baturina 2, Vasilj 1 nastup. Martin Baturina je pak jedini tinejdžer koji je kod čak trojice trenera, Krznara, Kopića i Čačića, igrao u prošloj sezoni, skupivši 13 nastupa.

A što će ovoga proljeća biti s Rukavinom i Perkovićem? Danas je u fokusu baš Mauro, koji je s 19 godina već na popisu selekcije U-21, jer je onu U-19 očito već prerastao. Za nju je kod izbornika Josipa Šimunića skupio 12 nastupa.

29.11.2022. Zagreb- Bivsi nogometas Josip Joe Simunic. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

– Razgovarao sam s Čačićem o Mauru i on je vrlo dobro upoznat s njegovim kvalitetama – kazao nam je Šimunić pa nastavio:

– Dinamo je angažiravši Maura napravio vrlo dobar potez, jer je u njemu dobio nogometaša za budućnost, ali Dinamo matematički još nije osigurao naslov prvaka i razumljiv je trenerov oprez. Dobro poznajem Čačića; on želi dobiti svaku utakmicu, a istodobno on priprema momčad za sljedeću sezonu. Uvjeren sam da je Perković do kraja prvenstva dobiti minutažu, a koliku i treba li sada igrati svaku utakmicu, tu odluku prepuštam njegovu treneru.

Koje su Perkovićeve osobine?

– Kod mene je igrao godinu i pol dana, dobro sam ga upoznao. Mauro je zahvalan igrač, poslušan dečko, zna igrati nogomet, želi ga igrati što više, a ne statirati u igri, izuzetno je inteligentan. Danas se najviše cijene nogometaši koji su u stanju igrati na više pozicija, a Mauro je upravo taj. On može bez teškoća biti jedan od trojice stopera u liniji, u igri s četvoricom može biti i lijevi i desni stoper, a na kraju može biti i lijevi branič – ističe Šimunić.

26.02.2023., stadion Maksimir, Zagreb - SuperSport HNL, 23. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk. Mauro Perkovic, Jan Mlakar. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dakle, može sve što može i Joško Gvardiol?

– Ne bih ga uspoređivao s Joškom, jer Joško je "jedan od milijardu" igrača.

Podsjeća li vas Mauro Perković onda na vas? I vi ste igrali na svim pozicijama u obrani.

– Nemam mišljenje o sebi kao nogometašu, neka drugi prosude kakav sam bio. A Maura ne treba ni s kim uspoređivati i time ga opterećivati. Neka bude svoj, neka se samo nastavi ovako razvijati i bit će odličan nogometaš – dodao je Šimunić.

Rekorder lige

Teško je provjerljivo pa ne možemo kategorički tvrditi, ali Mauro Perković možda je već sada rekorder u Hrvatskoj ligi – naime, s nepunih 20 godina (debitirao je u siječnju 2021. godine) već ima čak pedeset prvoligaških nastupa: 48 za Istru 1961 i dva za Dinamo. A to je referenca s kojom već sada može biti čvrst oslonac Dinamove obrane. Osim ako Ante Čačić nakon dvije uzastopne utakmice bez pobjede (Osijek, Šibenik) – ali i dolaskom Šimića na čelo sportskog sektora – nije osjetio podrhtavanje tla pod svojom klupom.