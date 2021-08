Dinamovac i kapetan Legije: Plave čeka pakao, Poljaci osjećaju veliku priliku

Nekadašnji nogometaš Dinama (122 nastupa) i dugogodišnji kapetan varšavske Legije (191 nastup), 38-godišnji Novosađanin Ivica Vrdoljak tvrdi da su izgledi za ulazak u play-off Lige prvaka njegovih nekadašnjih klubova podjednaki.

– Gledajući kvalitetu igrača, Dinamo je u prednosti, to stalno tvrdim, i ishod prve utakmice u Zagrebu nije promijenio moje mišljenje. No, Legia igra doma, na stadionu u Varšavi bit će između 25 i 28 tisuća bučnih navijača, i tom pritisku s tribina bit će se teško oduprijeti. Barem u početku utakmice. Zato sam u postocima izglede dvaju klubova procijenio na 50:50 – kazao je jučer Vrdoljak, legenda poljskoga kluba.

Kapetan od prve utakmice!

Namjerno se vraćamo na početak njegove karijere 2010. godine u Varšavi, gdje mu je dodijeljena počast kakvu nikada nije dobio ni jedan hrvatski nogometaš.

– Postao sam kapetan Legije čim sam postao njezin član, od prve službene utakmice. I mene je to tada jako iznenadilo – rekao je Vrdoljak i dodao:

– U Legiji sam nosio broj 21, Poljaci su me zvali Ivo, a s Legijom sam čak četiri puta igrao u skupinama Europske lige, dva puta smo i prezimili u Europi.

Okrenimo se sada Legijinoj i Dinamovoj sadašnjosti. Poljaci su zadovoljni napustili Zagreb?

– Naravno da su zadovoljni, neodlučen rezultat je za poželjeti jer bi oni bili prihvatili i minimalan poraz kao nešto što bi im davalo izglede za prolaz. E sad, opet se vraćamo na Dinamovu snagu u igračkoj klasi. Legia sigurno nema igrače kao što su Petković i Ivanušec, koji su preksinoć bili iznimno raspoloženi, a i Jakić je igrao izvrsno – ističe Vrdoljak.

U čemu onda vidite Legijinu prednost nad Dinamom?

– U igračima na bokovima. Juranović, koji u Zagrebu nije bio loš, ali nije bio napadački opasan kao inače, i Mladenović mogu biti jako opasni i ubojiti. Osobito u svjetlu toga da Dinamovi bočni igrači nisu u naročitoj formi. Ristovski ipak nije na razini na kojoj je nekada bio u Rijeci, a Dinamo trenutačno nema ni odgovarajuće rješenje za lijevoga beka. Već nekoliko sezona traži takvoga igrača, još od vremena Bjelice kada je na tome mjestu igrao Rrahmani, potom i Leovac. Nekako mi se čini da u Dinamu na lijevom beku stalno igraju igrači kojima to nije prirodna pozicija, pa čak to nije bio ni Gvardiol iako se jako dobro na njoj snašao. Legia će teško probiti plave kroz sredinu jer Andre Martins i Slisz nemaju tu kvalitetu, pa će šansu tražiti preko bokova – ističe Vrdoljak.

Poznato je da Legia ima izrazito temperamentnu, bučnu publiku na Stadionu Poljske vojske. Zanimljivo, prije pet godina na njemu je gotovo pao europski prvak Real igravši 3:3. Bod Realu donio je tada pogodak Matea Kovačića u 85. minuti.

– Ozračje će biti pakleno jer Legia ima izvrstan rezultat iz Zagreba i osjeća da joj je to velika prilika, igrači osjećaju da se mogu nositi s Dinamom. Poljacima će to biti lakša utakmica nego Dinamu. Naime, oni su plasmanom u ovaj krug natjecanja svoj cilj već ostvarili i nisu pod pritiskom ulaska u Ligu prvaka, dok je Dinamu to ipak primarni cilj. Neulazak u Ligu prvaka Dinamu bi sigurno teško pao. A Poljacima, osim ako ne dožive visok poraz od Dinama, ništa neće biti tako poražavajuće. Mislim da se prerano počelo govoriti o međusobnim utakmicama između Dinama i Crvene zvezde, a do njih možda uopće neće doći – dodao je Ivica Vrdoljak, koji živi na relaciji Zagreb – Varšava, bavi se menadžerskim poslom (prvi njegov transfer bio je prelazak Vešovića iz Rijeke u Legiju), a u slobodno vrijeme nastupa za veterane Rudeša.

Krznarovo biti ili ne biti

Osim za Legiju, u Poljskoj je igrao i za Wislu Plock u kojoj je 2017. okončao karijeru.

Na kraju jedno podsjećanje, Dinamo je u posljednjih devet sezona u kojima je nastupao u pretkolima Lige prvaka (izuzmemo li 2017. godinu kada je Rijeka bila prvak) dva puta ispao u trećemu pretkolu: 2014. šokantno ga je bio izbacio danski Aalborg, a prošle godine mađarski Ferencvaros. I koliko god poraz od Mađara bio bolan, baš nakon njega uslijedio je Dinamov put do zvijezda i praktički druga najbolja europska sezona u povijesti.

Ali, takav se rezultat ipak događa jednom u pedeset godina. Zato je Krznaru, čiji je početak sezone već dosta klimav, Varšava biti ili ne biti.

>>> Krvava uvertira u dvoboj Dinama i Legije