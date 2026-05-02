#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UZBUNA NA MAKSIMIRU

Ozlijedio se ključni igrač Dinama: Je li mu upitan nastup i na Svjetskom prvenstvu

Gorica i Dinamo sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa
02.05.2026.
u 20:11

29-godišnji Škot ove se sezone profilirao kao možda i najkonstantniji branič Dinama, a u slučaju da se radi o težoj ozljedi bio bi to jak udarac za momčad Marija Kovačevića

Dinamo je na gostovanju u Velikoj Gorici slavio s 2:1 u 33. kolu HNL-a. Plavi su poveli već u petoj minuti, no Gorica se vrlo brzo vratila u utakmici. Kapetan Jurica Pršir zabio je za izjednačenje u 12. minuti, a taj rezultat stajao je na semaforu sve do 90. minute kada je za pobjedu gostiju zabio Mounsef Bakrar.

Ipak, neće plavi samo po dobrome pamtiti ovo gostovanje jer u 60. minuti teren je zbog ozljede morao napustiti sjajni Scott McKenna. 29-godišnji Škot ove se sezone profilirao kao možda i najkonstantniji branič Dinama, a u slučaju da se radi o težoj ozljedi bio bi to jak udarac za momčad Marija Kovačevića. Službene potvrde o težini ozljede još uvijek nema, a plavi s nestrpljenjem očekuju rezultate pretraga.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća

Potencijalna dulja stanka ne bi teško pala samo Dinamu, već i reprezentaciji Škotske. McKenna je standardni stoper u reprezentaciji koju ovog ljeta očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu. Za sada je nemoguće prognozirati koliko bi dugo mogao pauzirati, ali njegova ozljeda nije se činila nimalo bezazlenom.

Dodajmo kako ga je zamijenio mladi Sergi Dominguez, ali on je kasnije zaradio žuti karton. Kako je akumulirao već četiri kartona, morat će propustiti derbi protiv Hajduka sljedeće subote. Moraju se zato nadati kako će McKenna biti spreman za tu utakmicu, kao i za finale Kupa protiv Rijeke 13. svibnja.
SP 2026. ozljeda Dinamo Scott McKenna

