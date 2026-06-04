VIDEO Pongračić otkrio kako je Dalić reagirao na drugi gol Belgijaca, Sučić: 'Pomoći ću gdje god treba'

11. je dan priprema hrvatske nogometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo koje se od 11. lipnja do 19. srpnja održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatreni se nalaze u Rijeci gdje će odraditi glavni dio priprema prije druge pripremne utakmice protiv Slovenije u Varaždinu u nedjelju i puta u Alexandriju devetog lipnja.

U predposljednjoj provjeri prije puta na Mundijal, vatreni su u utorak poraženi u Rijeci od Belgije s 2:0. Svoj osvrt na tu utakmicu kao i očekivanja pred sam turnir i utakmicu sa Slovenijom dat će stoper Fiorentine Marin Pongračić i kreativni vezni igrač iz Real Sociedada Luka Sučić.

Luka, protiv Belgije prvi put na lijevoj strani?

- Da, prvi put na toj poziciji. Pričao sam s izbornikom prije utakmice i gdje god da me treba pomoći ću.

Marine, raozačaravajuća klupska sezona s vaše strane?

- Da, bilo je dosta slabije nego u mojoj prvoj sezoni kada smo završili šest. U drugom dijelu sezone, s obzirom na to kako smo počeli, cilj je bio samo ostati u prvenstvu. U Konferencijskoj ligi, došli smo na jakog protivnika Crystal Palace. Sa svojom minutažom i igrama mogu biti zadovoljan.

Kako vidite utakmicu sa Slovenijom?

- Sigurno da želimo pobijediti. Nije nas previše pogodila ta utakmica s Belgijom. Znamo da smo kvalitetniji od Slovenaca i da ćemo to pokazati - rekao je Pongračić, a Sučić dodao:

- Svi će igrači dobiti minutažu, cilj je da svi budemo maksimalno spremni pred prvu utakmicu s Engleskom.

Možete li se na trenutak vratiti na utakmicu s Belgijom? Što je nedostajalo u toj utakmici?

- Imali smo svoje šanse gdje smo imali prilike zabiti gol. Imali su i oni. Mi smo izašli u tom sustavu s tri koji nismo igrali previše. Analizirali smo već tu utakmicu, analizirat ćemo još. Ima mjesta za napredak?

Kako je izgledala ta analiza?

- Klasična analiza utakmice, gledali smo neke individualne greške, kako bolje organizirati taj presing koji želimo igrati.

Što je izbornik rekao na drugi gol?

- Došao je iz inidividualne greške, nije bio presretan. Nije prvi put da nam se to dogodilo. Riječ je i o odličnom igraču, ja ga znam iz Serie A - govori Pongračić.