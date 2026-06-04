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ŠPIJUNI PROTIV VUČIĆA

Operacija zaustavljanja 'Vučićevih batinaša': Uočeni još u Beogradu, a potom je časnik za vezu alarmirao francusku CIA-u

Illustration shows DGSE (Direction Generale de la Securite Exterieure) logo
Foto: DADO RUVIC/REUTERS
1/7
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
04.06.2026.
u 17:28

Iako francuske vlasti nisu komentirale ove navode, sama činjenica da se spominje DGSE govori o ozbiljnosti situacije

Francuska obavještajna služba DGSE našla se u fokusu nakon tvrdnji da je upravo ona upozorila crnogorske vlasti na čarter let iz Beograda prema Tivtu uoči summita Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem sudjeluje i francuski predsjednik Emmanuel Macron, prenosi Nova.rs.

Prema navodima portala, prve informacije o letu navodno je zabilježila francuska kompanija VINCI, koja upravlja beogradskom Zračnom lukom Nikola Tesla. Putem časnika za vezu o tome je obaviješten DGSE, koji je zatim upozorenje proslijedio crnogorskim sigurnosnim službama.

Iako francuske vlasti nisu komentirale ove navode, sama činjenica da se spominje DGSE govori o ozbiljnosti situacije. Riječ je o francuskoj vanjskoj obavještajnoj službi, često uspoređivanoj s američkom CIA-om i britanskim MI6. Zadužena je za prikupljanje obavještajnih podataka u inozemstvu, borbu protiv terorizma i zaštitu francuskih nacionalnih interesa.

Moguća uključenost DGSE-a ne bi bila iznenađenje s obzirom na to da će Emmanuel Macron sudjelovati na summitu u Crnoj Gori. Sigurnost francuskog predsjednika jedan je od prioriteta francuskih službi, a procjene potencijalnih prijetnji standardni su dio priprema za ovakve međunarodne skupove.

DGSE je tijekom desetljeća sudjelovao u brojnim poznatim operacijama, od kontroverznog potapanja Greenpeaceovog broda Rainbow Warrior 1985. godine do protuterorističkih aktivnosti protiv Al Kaide te operacija na Bliskom istoku i u Africi. Posljednjih godina sve veći naglasak stavlja na kibernetičku sigurnost i elektronički nadzor.

Nakon dolaska čarter leta iz Beograda, crnogorska policija i Agencija za nacionalnu sigurnost provele su detaljne kontrole putnika. Od ukupno 87 državljana Srbije, više osoba označenih kao sigurnosno interesantne dobilo je zabranu ulaska u Crnu Goru. Iako nema službene potvrde da je upravo DGSE pokrenuo cijelu akciju, okolnosti događaja i prisutnost visokih europskih dužnosnika na summitu upućuju na mogućnost da su francuske službe sudjelovale u procjeni sigurnosnih rizika.
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Ključne riječi
Tivat Crna Gora špijuni

Komentara 15

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Avatar Matija22
Matija22
18:06 04.06.2026.

Žvalavi bandit i vi bi ga još puštali u Hrvatsku.

PR
prajdali100
18:19 04.06.2026.

Opet izivljavanje nad nedužnom nejači.Do kada !? Mrava zgazili nisu,sramota.

VA
VanjaPlank
17:54 04.06.2026.

Mi kakvi smo bedaki mi bi im još i državljanstvo dali

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