Dinamo se oglasio uoči derbija i poslao poruku navijačima

Dinamo i Rijeka na Rujevici igraju derbi 33. kola Hrvatske nogometne lige. Zagrebačka je momčad trenutačno prva na ljestvici sa 72 bodova, no domaćini večerašnjeg susreta imaju tek bod manje. Plavi su nanizali čak osam pobjeda, dok je Rijeku čelne pozicije koštao gorak poraz od Lokomotive u prošlome kolu (3:1).

Dvije su se momčadi do sada susreli tri puta, a bolje je prošao Dinamo. U oba maksimirska susreta slavili su pobjede, dok je jedini do sada odigrani susret na Rujevici završio bez pobjede. Dinamu to donosi bolji omjer koji će biti presudan ukoliko nakon posljednjeg kola momčadi budu bodovno poravnate.

VIDEO Georg Koch: Imam rak, borim se za život, a na Dinamo bih došao i pješice!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uoči susreta Dinamo je na društvenim mrežama objavio poruku za svoje navijače. Uz fotografije slavlja gola na prošlom susretu u Rijeci napisali su: "I krv svoju za plavu boju!"

I krv svoju za plavu boju 💙



📸 Pixsell pic.twitter.com/FmgsBmD7NA — GNK Dinamo (@gnkdinamo) May 5, 2024

Brojni navijači došli su na stadion koji je rasprodan vrlo brzo nakon puštanja karti u prodaju. Momčadi će nakon derbija igrati još tri utakmice. Dinamo se suočava s Osijekom, Slaven Belupom i Rudešom, dok Rijeku čekaju Varaždin, Osijek i Slaven Belupo. Osim toga, Rijeka i Dinamo igrat će još dvaput kako bi odlučili o pobjedniku Hrvatskog kupa (15. i 22. svibnja).

GALERIJA Lokomotiva srušila Rijeku! (3:1) Šotiček zabio u posljednjim minutama za potpuni poraz gostiju