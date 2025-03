Dinamo pronašao čovjeka kojeg će postaviti na važnu funkciju? Jedan potez s Maksimira je znakovit

Manje od godinu dana Marko Marić službeno je bio sportski direktor Dinama, početkom veljače u Maksimiru su mu uručili otkaz, nezadovoljni poslom koji je obavio, kao da je on sam odlučivao s kojim će igračima plavi potpisati. Istina je da ih je on preporučio, ali nije jedini odgovoran za loše ulazne transfere. No platio je ceh, netko je morao. Od tada plavi nemaju sportskog direktora, a to je jedna od najvažnijih funkcija u bilo kojem ozbiljnijem sportskom klubu, pa tako i u nogometu na profesionalnoj razini na kojoj je Dinamo. Nakon otkaza Mariću u upravljačkim strukturama Dinama nemaju baš puno osoba koje se razumiju u nogomet, imaju samo Velimira Zajeca, nekoć sjajnog igrača, uspješnog trenera i sportskog direktora plavih i Panathinaikosa, ali njemu su smanjili ovlasti novom sistematizacijom. Donedavno je on u sportskoj polici surađivao s Marićem i bivšim trenerom Jakirovićem, valjda i Bjelicom.

Dinamo je u potrazi za novim prvim čovjekom struke i prema onome što smo uspjeli doznati, novi sportski direktor bit će stranac jer u Maksimiru drže da nema kvalitetnih rješenja za te pozicije, doduše od Hrvata su se bili spominjali Boromisa iz Olimpije i Mance iz turskog Göztepea, ali od toga očito neće biti ništa.

Sad se pojavilo ime Marco Neppe, riječ je o 38-godišnjem Nijemcu koji je bio tehnički direktor Bayerna od prosinca 2021. do ožujka 2024. godine. Prije nego što je postao tehnički direktor, Neppe je četiri godine bio glavni Bayernov skaut i najzaslužniji je za dolazak odličnih igrača Alphonsa Daviesa i Jamala Musiale.

Neppe je bio igrač, ali je već s 28 godina završio karijeru nogometaša, otišao je studirati poslovnu psihologiju. Tijekom studija upoznao je Jonasa Boldta iz Bayer Leverkusena, koji ga je pozvao u skautsku službu. Tamo je upoznao Michaela Reschkea, direktora Bayer Leverkusena, koji je 2014. iz Leverkusena otišao na mjesto tehničkog direktora Bayerna i sa sobom poveo Neppea. Očito je bio jako uspješan, u eri kad su u Bayernu bili Uli Hoeneß, Matthias Sammer i Pep Guardiola napravio je dobre stvari i postao je tehnički direktor.

No to ne znači da je on već na putu prema Zagrebu, u Dinamu nam nisu potvrdili da je on jedan od kandidata za mjesto sportskog direktora, dobili smo informaciju da kandidata ima više i da će razmotriti sve opcije te se nadaju da će donijeti najbolju odluku za klub. Ne žele ni reći kada bi se moglo odlučiti o novom šefu plave struke, kažu da neće srljati, da žele dobro sve odvagnuti i donijeti kvalitetnu odluku.

Dinamo zasad ima stranca na poziciji trenera i Cannavaro se dosad baš i nije dokazao, nadajmo se da će stranac kao sportski direktor biti uspješniji, ali nemojmo se zavaravati da će moći u Dinamo dovesti velika pojačanja jer plavi za to nemaju novca, a ni igrači od četiri-pet milijuna ne moraju biti pojačanja.