Poluvrijeme kao nikad dosad: FIFA zbog spektakla ruši ustaljena nogometna pravila

FIFA planira finale Svjetskog prvenstva pretvoriti u dosad neviđen spektakl, a najveća promjena odnosi se na poluvrijeme, koje bi moglo trajati čak 30 minuta. Kako piše The Times, krovna svjetska nogometna organizacija želi uvesti show po uzoru na američki Super Bowl, zbog čega bi stanka između dva dijela igre bila dvostruko dulja od uobičajenih 15 minuta predviđenih Pravilima nogometne igre.

Razlog produljenja pauze je opsežna produkcija glazbenog programa. Za nastupe svjetskih zvijezda bit će potrebno postaviti i potom ukloniti veliku pozornicu s travnjaka stadiona MetLife u New Jerseyju, a cijeli proces zahtijeva dodatno vrijeme. FIFA je već potvrdila da će u programu sudjelovati Madonna, Shakira i BTS, dok će nastupiti i Justin Bieber, Burna Boy, Coldplay, dirigent Gustavo Dudamel te dječji zbor PS22 Chorus. Koncept cijelog programa osmislio je Chris Martin, frontmen Coldplaya, a sam glazbeni nastup trebao bi trajati oko 11 minuta.

Bit će to prvi službeni glazbeni show tijekom poluvremena finala Svjetskog prvenstva. FIFA je sličan model isprobala na prošlogodišnjem finalu Svjetskog klupskog prvenstva, kada je stanka trajala približno 25 minuta, no sada želi otići i korak dalje.

Najveći izazov pritom nije samo trajanje nastupa, nego i logistika. Organizatori moraju u kratkom roku postaviti kompletnu scensku produkciju, a zatim je ukloniti kako bi se igrači mogli vratiti na teren i odraditi zagrijavanje za nastavak susreta. Upravo zbog toga procjenjuje se da bi ukupna pauza mogla potrajati između 25 i 30 minuta.

Takav plan otvara pitanje usklađenosti s nogometnim pravilima, prema kojima odmor između dva poluvremena ne smije biti dulji od 15 minuta. Zanimljivo, prijedlog da se ta granica poveća na 25 minuta našao se još 2021. pred Međunarodnim odborom nogometnih saveza (IFAB), no tada je odbijen zbog bojazni da bi preduga stanka povećala rizik od ozljeda jer bi se igrači tijekom odmora previše ohladili.

Unatoč tome, čini se da FIFA za najveću utakmicu turnira želi napraviti iznimku. Odluka je već izazvala rasprave među televizijskim kućama. Prema pisanju The Timesa, britanski ITV planira u cijelosti prenositi glazbeni spektakl, dok se BBC još nije službeno očitovao. Ipak, oba emitera računaju da će zbog duljeg poluvremena imati dovoljno vremena i za analizu prvog dijela utakmice i za prijenos cijelog showa.

Sve to potvrđuje ambiciozan plan FIFA-e da završnica Svjetskog prvenstva preraste okvire sportskog događaja. Tome u prilog ide i velika ceremonija uoči finala, koja će početi čak 90 minuta prije početnog zvižduka. Na programu su nastupi Robbieja Williamsa, Nicole Scherzinger, Laure Pausini i Jennifer Hudson, a publici će se obratiti i holivudska zvijezda Tom Cruise.

Ako se plan ostvari, finalisti će se za naslov svjetskog prvaka boriti u utakmici čije bi poluvrijeme trajalo gotovo koliko i jedno nogometno produženje, čime bi FIFA dodatno približila najveći nogometni događaj na svijetu konceptu spektakla kakav već godinama predstavlja Super Bowl.