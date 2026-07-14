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DRUGI PUT U FINALU

Španjolska će loviti svoj drugi naslov prvaka svijeta u isto toliko finala

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain
Foto: Lee Smith/REUTERS
1/6
VL
Autor
Hina
14.07.2026.
u 23:33

Prvi put to im je uspjelo na Svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi kada su i osvojili svoj jedini naslov. U završnom susretu porazili su Nizozemsku nakon produžetaka sa 1-0, a gol odluke zabio je Andres Iniesta u 116. minuti.

Španjolska nogometna reprezentacija po drugi put u povijesti igrat će u finalu Svjetskog prvenstva, dok će Francuska četvrti put igrati za treće mjesto.

Španjolci su pobjedom 2-0 u Dallasu protiv Francuske drugi put u povijesti izborili mjesto u finalu SP-a

Prvi put to im je uspjelo na Svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi kada su i osvojili svoj jedini naslov. U završnom susretu porazili su Nizozemsku nakon produžetaka sa 1-0, a gol odluke zabio je Andres Iniesta u 116. minuti.

Poraženi Francuzi četvrti put će igrati u susretu za broncu. Do sada su dva puta slavili, dok su jednom bili četvrti.

Tricolori su prvi put za treće mjesto igrali 1958. godine u Gotheburgu porazivši Zapadnu Njemačku sa 6-3. Broncu su osvojili i 1986. u Meksiku sa 4-2 nakon produžetaka protiv Belgije.

Za broncu su igrali i 1982. izgubivši 2-3 od Poljske u Alicanteu.
Ključne riječi
Francuska reprezentacija Španjolska reprezentacija

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