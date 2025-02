Dinamo ne smije opet napraviti istu pogrešku. Ako to učine, upustit će se u veliki rizik

Prijelazni rok u najjačim europskim ligama završio je, no to ne znači da se i nadalje ne može poslovati, kupovati i prodavati igrače. Naime, u nekim ligama prijelazni rok i dalje traje, baš kao i u Hrvatskoj. Naši klubovi mogu dovoditi igrače do 17. veljače i sigurno će još biti aktivni, no mogući su još i odlasci u te lige koje i dalje imaju otvoren transferni rok. Jedna od takvih zemalja je Rusija, pa upravo od tamo stižu znakovi da bi moskovski Lokomotiv rado doveo napadača Dinama Sandra Kulenovića. Spominjali su se i razni iznosi odštete, četiri, pa onda između pet i sedam milijuna eura. Lijepi je to novac, ali nekako je stvarno teško očekivati da će se taj transfer realizirati.

Prije svega, u klub nije došla nikakva ponuda, koliko znamo postoji zanimanje agenata, ali zasad se nije otišlo dalje od toga pa u Dinamu zasada sva ta nagađanja ne drže ozbiljnima. No, vidjet ćemo hoće li se i kako razvijati taj posao, hoće li doista iz Moskve stići konkretna ponuda.

Nedostatak takve ponude nije jedini razlog zbog kojeg bi Kulenović trebao ostati u Dinamu. Ono što je najvažnije, Dinamo u ovom trenutku od napadača ima samo Kulenovića i novopridošlog Wilfrieda Kangu, dakle ne smije prodati Kulenovića i ostati samo na Kangi. Takvu su pogrešku plavi već napravili ovog ljeta kada su olako prodali Frana Brodića i onda se patili s napadačima. Jer, nominalno prva špica Bruno Petković ozlijedio se, pa je sve spalo na Kulenovića koji je bio sjajan u prvom dijelu ovog prvenstva, prisjetimo se da je bio izabran za igrača mjeseca studenog. Istina je da je kasnije pao u formi, da je nepotrebno izgubio i podršku navijača, ali Kulenovića Dinamo treba. Jer, nitko u ovom trenutku ne zna kad će se na teren vratiti Bruno Petković, kojeg je mučilo hvatište aduktora. Kako nije mirovao i zaliječio se, problem se preselio na upalu pubične kosti, riječ je o vrlo ozbiljnom problemu kojeg su neki nogometaši rješavali operativnim zahvatom, a neki konzervativnim liječenjem.

No, kako je Petkovićev povratak upitan, Dinamo treba Kulenovića i Kangu, pa i kad se Petković vrati, treba imati tri napadača. Jedino u slučaju da je Dinamo već ‘snimio’ nekog novog napadača kojeg će moći odmah dovesti, prodaja Kulenovića mogla bi doći u obzir. Ne znamo kako Kulenović razmišlja, on je u prošlosti već odbijao ponude nekih ne posebno atraktivnih klubova, ali platežno jakih, želio je ostati u Dinamu, a ne znamo je li mu baš Rusija tako privlačna nogometna destinacija. Lokomotiv je veliki klub, ali zbog sankcija ne može igrati u europskim natjecanjima, pa to sigurno umanjuje Kulenovićevo zanimanje za odlazak u Rusiju.

FOTO Supruga bivše Dinamove zvijezde zablistala s torbicom vrijednom 10 tisuća eura

Upravo činjenica da su Fifa i Uefa suspendirale ruski nogometni savez dodatni je opterećujući faktor za mogući Kulenovićev odlazak u Lokomotiv. Naime, odštete klubovima za transfere uobičajeno se plaćaju u ratama, tako je i kad su manji iznosi od spomenutih za Kulenovića u pitanju. Kako su ruski klubovi suspendirani, a u posljednje vrijeme navodno ne plaćaju baš redovne rate koje su dužni platiti, klubovi ne mogu svoje dugove utjerivati preko Fife i Uefe. Stoga je teško očekivati da bi se Dinamo, kad bi i došla bogata ponuda i kad bi Kulenović želio ići, upustio u taj posao osim možda u slučaju da Lokomotiv cijeli iznos isplati odmah, pa onda Kulenović ode put Moskve.

No, u ovom trenutku Dinamu je važniji igrački kadar i borba za naslov prvaka. Čak i kad bi doveo još jednog, novog napadača, uvijek je upitna njegova prilagodba na novu sredinu, a da Dinamo nastavi tu borbu s dva nova neuigrana napadača, doista bi bio ogroman rizik. Istina je da Dinamo ima još igrača koji mogu ‘krpati’ tu poziciju napadača, kao što su Pjaca, pa i Mbuku, ali to nije - to.

Kulenović je najbolji strijelac Dinama u ovoj sezoni, zaigrao je u 30 utakmica i postigao 15 pogodaka (devet u HNL-u, tri u Ligi prvaka, dva u kvalifikacijama za Ligu prvaka i jedan u kupu), odigrao je 2055 minuta, dakle zabijao je u prosjeku svakih 137 minuta, što uopće nije loše. Protiv Osijek je u napadu krenuo Kanga i igrao je dobro, no u 65. minuti ušao je i Kulenović, Cannavaro je tražio pobjedu s dva napadača, pa i to govori koliko Kule treba Dinamu.