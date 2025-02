Sve je dogovoreno! Saznajemo svaki detalj čudesno dobrog transfera za Dinamo

Gotovo je, dogovoren je transfer Dinamova veznjaka Petra Sučića u Inter. Mladi veznjak ovoga će tjedna i službeno potpisati za Inter, pa onda do ljeta ostati u Dinamu. Prva ponuda je bila 12 + 2 milijuna eura, da bi se nakon pregovora, za maksimirski klub itekako uspješnih, došlo do konačne cifre 14 + 2,5 milijuna bonusa + 10 posto. U ovih 2,5 milijuna najvećim su dijelom uključeni njegovi nastupi za Inter, a u pregovorima su se iz maksimirskog kluba izborili da se za svaki nastup Pere Sučića u Interu ispod 45 minuta piše kao pola nastupa i zbraja što je rijetkost u svijetu nogometa. Dakle za svakih 20 nastupa Dinamo dobiva još 500 tisuća eura i ako je Inter prvak Italije dok je Pero registriran u Interu isto ili ako igraju četvrtfinale Lige prvaka (prva ponuda je bila polufinale Lige prvaka što se u pregovorima smanjilo). Inter izuzetno rijetko daje postotak na idući transfer, ovaj puta su morali 10%.

A menadžerska provizija je svega 8,5 posto! Ne znamo koji je transfer, a još k tome u Top 10 po vrijednosti u povijesti Dinama napravljen tako da više od 90 posto završava novca u blagajni kluba. Uostalom, jednom tjedno slušamo detalje suđenja u Osijeku i svjedočenja bivših igrača, nakon kojih saznajemo da je nekad i 50 posto transfera završavalo kao menadžerska provizija, odnosno džepove su punili Mamić i njegovi agenti. A ovdje je napravljeno najviše moguće u interesu Dinama. I tako će, uvjerava nas izvor iz kluba, biti sa svakim idućim transferom.

Ljetos su se svi čudili što je dinamo odbio Comovih 8+1, sad je duplo u par mjeseci. Procjena je dinama da bi na ljeto teško išlo više, igrača profila Pere ipak ima na tržištu i teško bi netko išao više od ovoga jer to je neka realna cijena na tržištu. Ne zaboravimo da je to i transfer u top klub prvog ranga u Europi, u novije vrijeme je Dinamo imao svega dva takva u Inter, jedan u Milano i jedan u Arsenal. Sučić je također htio u Inter. Ponude su, ali samo usmeno, spominjali i neki drugi klubovi iz vrha lige Petica, ali nitko nije pismeno poslao bolju od ove. Jedan klub iz Italije je bio spreman ponuditi isti iznos, ali da igrač dođe odmah što nije bilo uopće ideja s obzirom na to da Pero treba u pohodu na naslov i očekuje se brzi oporavak. a ovim transferom Dinamo je poručio svima da će na ljeto morati izdvojiti itekako velik novac ako žele dovesti Baturinu.