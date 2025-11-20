Dinamo kiksao u Čakovcu, Hajduk opet na vrhu

Nogometašice Dinama kiksale su u 10. kolu Prve lige. Izgubile su u gostima kod Međimurja. Čakovčanke su pobijedile s čak 4:0. Dva pogotka za domaće postigla je Japanka Marin Hamamoto, dok su po jedan postigle Leona Radi i Hana Katalenić.

Marin Hamamoto je donedavno bila igračica mlade japanske reprezentacije s kojom je na ljetnoj Univerzijadi osvojila treće mjesto. Došla je iz ekipe Yamato Sylphiod a u sezoni 2022/23. bila je proglašena najboljom igračicom i strijelcem lige.

Ranije je igrala za Nagano Parceiro Ladies koji se natječe u najvišem, japanskom rangu natjecanja. Ovim porazom Dinamo je prepustio vrh tablice splitskom Hajduku koji je na svom travnjaku pobijedio Goricu s 3:1.

Domaće su povele pogotkom Antonije Dulčić, ali su gošće već u desetoj minuti izjednačile preko Andreje Šćukanec-Hopinski. Domaćin je u 24. minuti ponovno došao u vodstvo, ovog puta strijelac je bila Andrea Grebenar. Do kraja utakmice Hajduk je postigao još jedan pogodak (Grebenar).

U trećoj utakmici kola Agram je rutinski svladao Osijek s 3:0. pogotke za aktualne prvakinje Hrvatske postigle su Ivana Stanić, Ana Dujmović i Jasna Đoković.