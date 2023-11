Dinamo je puno slabiji nego prethodnih godina, borba za naslov bit će do zadnjeg kola

Ivan Banić (29), vratar Gorice, kako sam kaže uoči gostovanja, brani u životnoj formi. Jedan je od ključnih ljudi preporoda momčadi Gorice, vjerojatno spreman za još veći iskorak, možda uskoro i u nekom većem klubu. Sve je to Banić zaslužio nakon gotovo tri i pol godine u Gorici. Sjajan dečko, uvijek raspoložen i nasmijan emitira posebnu energiju. "Čovik i po", rekli bi vam u Banićevu rodnom Sinju, veće od toga ne postoji. A o njegovu doprinosu ovoj momčadi Gorice dovoljno govore i neki statistički parametri. Trenutačno je drugi vratar s najmanje primljenih pogodaka (9), prvi je Hajdukov Lučić (8). Banić ima najveći postotak obrana u odnosu na broj udaraca i njihovu težinu. Od utakmice s Dinamom na vrhu je ljestvice vratara koji su pokupili najviše centaršutova u svom šesnaestercu. Otkako igra Prvu HNL, u igri nogom je među tri najbolja vratara lige, a najbolje igra lošijom, lijevom nogom. U pet utakmica ove sezone nije primio pogodak...

Puno se stvari u Gorici posložilo. A što je ključ transformacije u ovoj kalendarskoj godini?

– U trenutku kada smo bili, kako se činilo, praktički u bezizlaznoj situaciji, došao je Željko Sopić. Njegovim dolaskom i energijom koju je donio, puno toga se promijenilo. On je poznat po tome, a zapravo je to bio jedini put za izlazak iz situacije u kojoj smo bili. Ova sezona samo je nastavak iz drugog dijela prošle sezone. U ovoj smo godini, eto, četvrta momčad u ligi. Ne mogu kazati da su iznenađenje ovi naši rezultati, no svakako rijetko je tko mogao očekivati da ćemo s takvim autoritetom pobjeđivati momčadi kao što su Dinamo, Hajduk i Osijek – kaže Banić.

Jeličić radi odlično

No uz Sopića, Banić ističe klupsku politiku, a posebice sportskog direktora Marija Brkljaču...

– On je napravio odličan posao. Doveo je karakterne igrače i detektirao je što nam nedostaje u momčadi, pogodio je sa svim igračima. Kostur momčadi ostao je na okupu. Nakon što smo u početku imali nekoliko dobrih rezultata, promijeni se psihološko stanje momčadi. To je ključno. Prvi dio prošle sezone nismo igrali toliko loše, no kada vam se poklope dva-tri loša rezultata, u momčad uđe nesigurnost. Nismo imali tako lošu momčad kako to sugerira broj bodova koji smo imali. Sada se okrenulo u potpuno drukčijem smjeru. Imamo samopouzdanje, nikoga se ne bojimo.

No do transformacije momčadi nije bilo lako doći, u svlačionici je bilo opipljivo koliko se svaki igrač borio sa svojim demonima?

– Tako je. Stalno sve preispituješ. Trener Sopić pokušavao je sve napraviti, mijenjao je formacije i pozicije igračima. Jedna od ključnih utakmica bila je naša pobjeda nad Lokomotivom 1:0 kada je Fučak zabio, a isto tako kada smo protiv Istre pobijedili 5:4, iako smo gubili 1:3. I onda odjednom počneš vjerovati. Napravili smo malo čudo.

A na čemu najviše inzistira Dinko Jeličić?

– On dosta radi na taktičkim detaljima, uz dosta komunikacije tijekom treninga i analiza. Ima malo drukčiji pristup u odnosu na Sopića, koji je oštriji. Sopićeve metode treniranja na Badnjak ili na Staru godinu metode su koje su dale rezultata. Kod Dinka Jeličića je malo labavije i opuštenije, no opet sve drži pod kontrolom. Malo je drukčiji princip upravljanja. Donio je neka nova rješenja, posebice u ideji otvaranja igre. Za sada se sve pokazuje odlično. Moramo popraviti igru na gostovanjima, kako je i sam trener rekao. Tu ima mjesta za napredak.

Ima li Gorica potrebne sastojke da nastavi u ovom ritmu na dulje staze?

– Ima, no naravno da nam neće biti lagano. Još je puno utakmica ispred nas. Moraš imati takvu ambiciju, to te tjera naprijed i čini bolji. Ne smijemo se zadovoljiti ovom situacijom, ne samo petim mjestom kako je znalo biti proteklih sezona. Ako smo dobili tri najjače momčadi, osim Rijeke, zašto ne bismo razmišljali u tom smjeru. Imamo kvalitetu biti u borbi do samoga kraja.

Kako biste ocijenili svoju izvedbu u posljednje vrijeme?

– Mogu biti zadovoljan. Ovo je, vjerojatno, najbolji dio moje karijere. Imao sam i ranije faze u kojima sam branio u sličnoj formi. No ove godine možda dolazim do izražaja zbog trenutačnih rezultata. Samo ponizno moram nastaviti ovako. I prošle godine, u borbi za ostanak, branio sam dobro. Do te ozljede u Kranjčevićevoj kada sam doživio potres mozga...

Dinamo je puno slabiji

To je bila ona ružna situacija kada nas je sve uplašio.

– Bilo je ružno, probudio sam se nakon petnaestak minuta. Jedan dan proveo sam u bolnici, a prije početka sezone dobio sam dopuštenje za povratak u nogomet. Hvala Bogu, dobro je...

Sinjska je to tvrda glava.

– (smijeh) Je, je, baš to...

Posebno je istaknuo još nešto.

– U Gorici su uvijek bili dobri odnosi. Ne postoji negativna energija. Tu ne postoje negativni pritisci, čak ni kada je najteže. Paše mi to obiteljsko ozračje.

Gotovo tri i pol godine je u Gorici, od Mindaugasa Nikoličiusa jedan je od četvorice igrača koji su ostali u klubu. Tu su Krizmanić, kao domaći dečko, Pršir i Mitrović. Gorica ima sve više navijača i u Sinju.

– Moji prijatelji stalno zovu, zanimaju se, prate i navijaju. Vjerujem da ćemo im dati dovoljno razloga za zadovoljstvo.

Komentirao je potencijalni rasplet lige?

– Dinamo i Hajduk nisu baš u bajnoj formi i onda je zbog toga liga izjednačenija. Na koje god gostovanje idu, ne mogu sa sigurnošću računati na bodove. Dinamo je sigurno puno slabiji nego prethodnih godina jer su mu otišli važni igrači. Gledateljima će sigurno biti zanimljivo do zadnjeg kola – zaključio je Banić.