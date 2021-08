Dinamo "ispucao" sva čuda prije Sheriffa: Posebno se pamte ona iz 1964. i 2021.!

Uz pomoć vrijednog i pedantnog Dinamova kroničara Miroslava Tomaševića prisjetili smo se nekih od najvećih preokreta koje su plavi postigli u europskim utakmicama.

Zbili su se od davne 1964. do još neizrecivo plodne 2021.. Donosimo ih kronološkim redoslijedom.

DINAMO - AEK 3:0

Prva utakmica: 0:2

U prvom kolu Kupa pobjednika kupova 1964. godine Dinamo je izbacio grčki AEK. U prvoj utakmici u Ateni domaćin je dohvatio činilo se komotnih 2:0, ali već se tada potvrdila teza jednoga velikoga trenera da je “2:0 zapravo najgori rezultat”. To su na svojoj koži osjetili Grci, koji su u maksimirskom uzvratu bili nadigrani s 3:0.

Junaci dvoboja bili su Rudi Belin i strijelci Stjepan Lamza, Slaven Zambata i Dražan Jerković. Razigrani Dinamo mogao je pobijediti i s većom prednošću. U slučaju da je uzvrat završio pobjedom plavih s 2:0, ne bi uslijedio produžetak već treća utakmica na neutralnom terenu u Beču. Plave je u tom prvom europskom čudu s klupe vodio trener Milan Antolković.

DINAMO - SPARTAK (B) 2:0

Prva utakmica: 0:2

U 1. kolu Kupa sajamskih gradova, u jesen 1966. godine, Dinamo je na gostovanju u Brnu kod Spartaka, danas pod imenom Zbrojovka, bio poražen s 0:2. Dva tjedna kasnije u Zagrebu, plavi su uzvratili jednakom mjerom pogocima Slavena Zambate i Hrvoja Jukića, a kako u to vrijeme nije postojalo pravilo da pobjednik bude odlučen izvođenjem jedanaesteraca, odlučen je ždrijebom. Dinamo je u tome imao sreće, uz već mnogo puta prepričanu priču o Zambatinu novčiću, pri čemu je pomalo zbunjeni sudac čak triput bacao kovanicu u zrak...

Foto: Antonio Bronic/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Europa League - Round of 16 Second Leg - Dinamo Zagreb v Tottenham Hotspur Soccer Football - Europa League - Round of 16 Second Leg - Dinamo Zagreb v Tottenham Hotspur - Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia - March 18, 2021 Dinamo Zagreb players celebrate after the match REUTERS/Antonio Bronic ANTONIO BRONIC

Već u sljedećem kolu škotski Dunfermline na svom travnjaku pobijedio je plave s 4:2 u utakmici u kojoj je dvostruki strijelac bio slavni škotski nogometaš, kasnije trener Alex Ferguson. Dinamovih 2:0 u zagrebačkom uzvratu osigurao je dvostruki strijelac Zambata.

DINAMO - EINTRACHT 4:0

Prva utakmica: 0:3

Bio je to maksimirski spektakl nad spektaklima u polufinalu Kupa sajamskih gradova 1967. godine, povijesni rezultatski preokret protiv drugoplasirane momčadi Bundeslige Eintrachta. Nijemci su u Frankfurtu bili nadigrali plave s 3:0 i činilo se osigurali ulazak u finale. Međutim, momčad predvođena genijalnim strategom Zebecom nije ni pomišljala na predaju. Uz zaglušujući huk s tribina i furiozne nalete plavih, povijest su ispisali strijelci Slaven Zambata, Marijan Novak, Josip Gutzmirtl (Gucmirtl) i Rudi Belin iz jedanaesterca u produžecima, a junak utakmice ipak je bio neponovljivi virtuoz plavih Stjepan Lamza. Ta utakmica, igrana 14. lipnja 1967. godine, bila je Zebecu posljednja na Dinamovoj klupi u europskim natjecanjima.

DINAMO - BARREIRENSE 6:1

Prva utakmica: 0:2

Plavi su u rujnu 1970., u prvoj utakmici 1. kola Kupa sajamskih gradova, u Portugalu bili poraženi 0:2. Zanimljivo, u maksimirskom uzvratu nakon prvih 45 minuta gubili su 0:1 i činilo se da je sve gotovo. No, u drugom poluvremenu plavi su se transformirali u lavove i natrpali mrežu gostiju do vrha: četiri pogotka postigao je Marijan Novak, a dva Josip Lalić za konačnih 6:1 pod vodstvom Zlatka Čajkovskog.

Vrata Barreirensea tom je prilikom čuvao kasniji znameniti vratar Benfice i portugalske reprezentacije Manuel Bento. U sastavu je bio i kasniji popularni brazilski reprezentativac Nelinho. Nakon pobjede nad Portugalcima, plavi su u Maksimiru torpedirali slavni HSV s 4:0. Kasnije ih je u tijesnoj borbi zaustavio nizozemski Twente.

DINAMO - TOTTENHAM 3:0

Prva utakmica: 0:2

Dinamo je bio otpisan i u proljeće 2021. godine nakon prve utakmice osmine finala Europske lige s Tottenhamom u kojoj je bio glatko poražen s 0:2. Oba pogotka za Spurse postigao je Harry Kane. Englezi su, predvođeni slavnim trenerom Mourinhom, opušteni doputovali u Zagreb, a ovdje ih je dočekao pakao! Plavi su pred krcatim Maksimirom ispisali jednu od najljepših stranica svoje bogate europske povijesti i pregazili favoriziranog suparnika s 3:0. Sva tri pogotka bila su remek-djela Mislava Oršića, koji je te večeri odigrao utakmicu života.

