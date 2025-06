Dinamo im uzeo igrača ispred nosa! Atalanta ostala praznih ruku, sjajni mladi igrač stiže na Maksimir

Dinamo užurbano slaže momčad za novu sezonu, a uskoro bi trebao zaključiti čak tri dolaska. Dovode lijevog beka, desnog beka i mladog napadača koji je izazvao interes i izvan granica Hrvatske!

Radi se o 18-godišnjem Lovri Kulušiću, ofenzivcu koji je sezonu počeo u juniorskom sastavu Šibenika, ali se brzo nametnuo u prvoj momčadi. U protekloj sezoni upisao je 29 nastupa, postigao četiri gola i dodao jednu asistenciju u SuperSport HNL-u, što ga je lansiralo na radar nekoliko inozemnih klubova.

Prema informacijama talijanskog insajdera Lorenza Leporea, Dinamo i Šibenik postigli su dogovor: modri će isplatiti odštetu, uz dodatak postotka od buduće prodaje. Kulušić bi danas trebao obaviti liječničke preglede, čime bi posao bio zaključen.

Lovre #Kulusic Time to Sign with #DinamoZagreb 🔏



Deal fully agreed and sealed between #Šibenik and Dinamo: transfer fee plus a % of future resale.



Medical tests scheduled for today, after which Kulusic will sign a 5-year contract with Dinamo. A loan move is likely to follow. https://t.co/KzOYNJ4uGF pic.twitter.com/NrXHiRRMxd