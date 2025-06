Mamić preklinje Milanovića: 'Molim te, pomozi mojoj obitelji!' Šokantne izjave, traži samo jedno

Hrvatski bjegunac Zdravko Mamić u Mostaru je organizirao konferenciju za medije. Tom se prilikom dotaknuo mnogih tema, a kako je to već običaj, u izjavama nije poštedio nikoga. "U ovoj atomskoj sferi, s**baše nas lopovi i amateri! Pozivam sve medije da mi se u ponedjeljak 23.6. od 11 sati pridruže u Dvorani Princess Hotela Mepas u Mostaru na jako zanimljivoj press konferenciji koju sam pripremio. Odmorite preko produženog vikenda, pa u ponedjeljak stišćemo gas uz prijenos uživo", objavio je Mamić u srijedu.

"Razlog zbog kojeg sam pred vama je da vas podsjetim na događaje koji su započeli prije nekoliko godina i odnose se na sudske postupke prema meni i mojoj obitelji, odnosno moje učešće u reformi pravosuđa. Svi su oni sudjelovali u mom progonu i vođenju sudskih poptupaka protiv mene. To sam učinio 8. listopada 2020., a na početku 2021. i moje reforme hrvatskog pravosuđa sam rekao da je to što su suci uhićeni - ništa u odnosu na to kakvog kriminalca imaju u svojim redovima. I bio sam u pravu", rekao je Mamić na početku.

"Bio sam vjerodostojan i uvijek sam govorio isključivo istinu i uvijek bi se to tijekom istrage potvrdilo. Nevjerojatno je da sam 8. listopada 2020. godine podijelio s DORH-om i USKOK-om informaciju o inkriminarim radnjama uskočkih sudaca u Županijskom sudu, a da onda Vrhovni sud donese pravomoćnu presudu u proljeće 2021. godine protiv mene. „Da su DORH i USKOK radili svoj posao kako treba, danas bih bio slobodan čovjek i ne bi me mogli osuditi", poručio je Mamić.

Oštro je kritizirao pravosudni sustav i pojedince za koje tvrdi da su ga nezakonito progonili. Posebno se osvrnuo na slučaj u kojem su ključni svjedoci bili Luka Modrić i Dejan Lovren, a naglasio je ulogu aktualnog vršitelja dužnosti šefa USKOK-a Svena Miškovića. "Mišković tada uopće nije imao ovlasti voditi postupak protiv mene, a ipak je to činio. On je i tada, i danas, neovlašteni tužitelj. Imam potvrdu od Ivana Turudića da se to mora ispitati – da Mišković nije imao zakonsku osnovu da postupa u tom predmetu", rekao je Mamić.

Tijekom obraćanja, Mamić je ponovio ozbiljne optužbe protiv pravosudnih institucija i pojedinaca za koje tvrdi da su djelovali mimo zakona: "Vama je bilo sasvim normalno kršiti zakon, koristiti nasilje i angažirati bolesno ambicioznog Svena Miškovića kako bi preko mene i pokojnog Milana Bandića stekao slavu. A sve to uz podršku onih koji su iz pozadine povlačili konce…"

Istaknuo je i kako se, prema njegovim riječima, istina mijenja kada se uzmu u obzir dokazi koje posjeduje. "Želim da javnost vidi o kakvom se pravosudnom aparatu radi – jer, kad su suočeni s mojim dokazima, jedino što mogu jest hapsiti suce i podizati optužnice protiv njih", naglasio je.

Posebnu pažnju posvetio je Ljubi Pribiću, bivšem zamjeniku upravitelja zatvora u Osijeku, kojeg je ponovno označio kao ključnog posrednika u kontaktima sa sucima. "Spomenuo sam ga barem 50 puta u svom USB-u. Bio je posrednik između mene i sudaca – čovjek koji je u svojoj vikendici organizirao naše sastanke, koji je nosio novac, darove i ispunjavao njihove zahtjeve. On je bio i taj koji mi je na jednoj pauzi tijekom suđenja vratio sat kojeg se sudac Krušlin bojao zadržati", izjavio je Mamić.

Podsjetio je i na famozni USB stick koji je, kako tvrdi, još prije pet godina dostavio nadležnim tijelima kao dokaz protiv visokopozicioniranih ljudi iz pravosuđa. "Pet godina je prošlo otkako sam predao USB s ozbiljnim dokazima protiv ljudi koji su obnašali najviše pravosudne funkcije. I što se dogodilo? Ništa. Sve ide prema zastari – netko će umrijeti, netko će mirno otići u mirovinu, a ja ću ostati zatvoren u svom zlatnom kavezu. To je mafijaški sustav kakav si čovjek teško može zamisliti", izjavio je.

Kritike nije poštedio ni suca Zvonka Vrbana, kojeg i dalje otvoreno optužuje za teške zlouporabe te komentira stegovne postupke koji su protiv njega pokrenuti. "Riječ je o ljudima kojima se ne bi smjelo ni suditi, nego ih odmah zatvoriti. Imao sam uvid u dopise SOA-e i Ureda za nacionalnu sigurnost, u kojima se detaljno opisuje tko je i što je zapravo sudac Vrban – i što je sve radio", tvrdi Mamić. Za kraj je iznio i jednu od svojih najtežih optužbi: "Taj čovjek je profesionalni sakupljač crnog novca i nekretnina."

U svom izlaganju naglasio je da nije bio jedini koji je trebao odgovarati, a da je on osobno najteže stradao: "Naravno da su oni imali pravo na taj novac. Ako smo nešto pogriješili – onda smo svi trebali odgovarati ili nitko. A mene su pravomoćno ‘osudili sjekirom’. Pozivam glavnog državnog odvjetnika da utvrdi tko je donio takvu odluku. Kako taj čovjek, koji me poznaje više od 30 godina, može mirno zaspati, zagrliti svoju djecu, dok su moja djeca ostala bez ičega – dok institucija na čijem je čelu nije odradila pošten postupak?"

Posebno je naglasio da osobno nikada nije financijski profitirao iz Dinama: "Nisam iz kluba uzeo niti jedan jedini euro. Dinamo sam podizao i spašavao, a oni su od mene napravili zločinca."

Jedan od glavnih aktera Mamićevih optužbi ponovno je bio sudac Zvonko Vrban, kojeg je oštro kritizirao: "Ne možete zamisliti s kakvim ljudima imamo posla. Imao sam uvid u dopisivanje između SOA-e i Ureda za nacionalnu sigurnost – sve crno na bijelo, opisano tko je zapravo sudac Vrban i što je sve radio. Riječ je o ljudima s ozbiljnom kriminalnom pozadinom."

U nastavku se osvrnuo i na vlastitu situaciju, izvan Hrvatske, iz koje, kako kaže, pokušava potaknuti promjene: "Ja iz Bosne i Hercegovine pokušavam gurati pravosudne reforme. Zamislite što bih tek mogao napraviti da sam u Hrvatskoj."

U završnici obraćanja, ponovno je izrazio duboko nepovjerenje prema osječkom pravosuđu te uputio javni apel predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću: "U osječki sud nemam povjerenja i nikada se neću pojaviti na suđenju u tom gradu, niti ću priznati njihovu presudu dok sam živ. U potpunosti svjestan svojih riječi i s punom odgovornošću – nije me sram javno se obratiti predsjedniku Milanoviću."

O predsjedniku je govorio u izrazito afirmativnom tonu: "Zoran Milanović je predsjednik s karakterom i poštenjem. Molim ga, u svoje ime, ali i u ime svog brata i sina, da nam udijeli čin milosti. Ne sramim se tražiti to od čovjeka kojeg iskreno cijenim. Bila bi mi čast da upravo on, kao netko tko ima snagu, moral i osjećaj za pravdu, pomogne mojoj obitelji. Imamo djecu, unučad... Vidim koliko ga pogađa stanje u pravosuđu i vjerujem da neće ostati gluh na ovu molbu."

Dodao je i kako će uvažiti svaku odluku predsjednika, kakva god bila: "Predsjedniče, što god odlučite, neću se ljutiti. Vi ste jedini koji ste, kad ste komentirali moj rad, skinuli kapu i priznali moje rezultate. Niste znali jesam li kriv ili ne, ali ste pokazali ljudskost. Danas sam ponudio toliko dokaza... Ako ikada budete u Bosni i Hercegovini – a sigurno hoćete – bio bih vam zahvalan da se sretnemo."

Na samom kraju, Mamić se osvrnuo i na vlastite pogreške, uputivši javnu ispriku: "Svima koje sam svojim ponašanjem, bilo ono egoistično, bahato, oholi ili nesimpatično, nenamjerno povrijedio – iskreno se ispričavam. Želim pronaći mir u sebi. I želim, koliko je moguće, dostojanstveno proživjeti ostatak svog života."