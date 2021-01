Dinamo doznao suparnika u Ligi prvaka mladih: 'Tradicionalno velik klub'

Norveški Rosenborg bit će suparnik Dinama na startu ovogodišnje UEFA-ine Lige prvaka mladih. Utakmica prvog kola na rasporedu je 2. ili 3. ožujka u Zagrebu, a pobjednik će se plasirati u šesnaestinu finala.

Uslijed globalne pandemije koronavirusa znatno je promijenjen format natjecanja, a kalendar sužen samo na proljetni dio sezone. To ujedno znači da nema grupne faze natjecanja već klubovi kreću od 1. kola nakon čega slijedi šesnaestina finala i nastavak nokaut sustava sve do same finalne utakmice 20. svibnja u Nyonu. Na rasporedu je jednokružni nokaut sustav, dakle sa samo jednom utakmicom, bez uzvrata.

Klubovi su podijeljeni na dva dijela, Champions League path (obično se igra u skupinama), te Domestic champions path, a spojit će se uoči ždrijeba osmine finala. Dinamo je smješten u "Domestic Champions path" i sve do osmine finala, naravno ako prođe, neće igrati protiv europskih velikana.

"Bilo nam je bitno da tu prvu utakmicu igramo doma. Izvukli smo Rosenborg, tradicionalno veliki norveški klub. Vjerujem da ćemo se dobro pripremiti, ove godine imamo visoke ambicije u Ligi prvaka," kazao je voditelj Nogometne škole Dinama Željko Kopić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 26.08.2018.., SRC Zapresic, Zapresic - Hrvatski Telekom Prva liga, 5. kolo, NK Inter Zapresic - HNK Hajduk. Zeljko Kopic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

"Očekujem tvrdu i čvrstu utakmicu s puno intenziteta i puno duel lige. Dobro ćemo analizirati suparnika i pripremiti se," dodao je Kopić.

PAROVI 1. KOLA

Champions League path

Olympiacos (Grč) - Manchester City (Eng)

Inter (ITA) - Bayern München (Njem)

Sevilla (Špa) - Paris Saint-Germain (Fra)

Šahtar Donjeck (Ukr) - Porto (Por)

Ajax (Niz) - Krasnodar (Rus)

Manchester United (Eng) - Real Madrid (Špa)

İstanbul Basaksehir (Tur) - Club Brugge (Bel)

Atalanta (Ita) - RB Leipzig (Njem)

Zenit (Rus) - Rennes (Fra)

Juventus (Ita) - Borussia Dortmund (Njem)

Midtjylland (Dan) - Atlético de Madrid (Špa)

Chelsea (Eng) - Salzburg (Aus)

Liverpool (Eng) - Marseille (Fra)

Dynamo Kijev (Ukr) - Barcelona (Špa)

Lokomotiv Moskva (Rus) - Ferencváros (Mađ)

Borussia Mönchengladbach (Njem) - Lazio (Ita)

Domestic Champions path

Górnik Zabrze (Polj) - PAOK (Grč)

Olimpija (Slo) - Celta de Vigo (Špa)

APOEL (Cip) - Viitorul (Rum)

Apolonia (Alb) - Győr (Mađ)

DINAMO (HRV) - Rosenborg (Nor)

Hammarby (Šve - Waterford (Irs)

Galatasaray (Tur) - AZ Alkmaar (Niz)

Rangers (Ško) - Koln (Njem)

Angers (Fra) - Crvena zvezda (Srb)

Genk (Bel) - Žilina (Slk)

Sparta Prag (Češ) - Benfica (Por)

Basel (Švi) - Odense (Dan)

Šheriff Tiraspol (Mol) - Kairat Almaty (Kaz)

Čertanovo (Rus) - Maccabi Haifa (Izr)

Dinamo Minsk (Blr) - Ludogorets (Bug)

Škendija (S.Mak) - Gabala (Aze)

