Legenda Dinama i Hajduka o derbiju: Bijeli su zbog jedne stvari nepoznanica

Dinamo je u prvoj utakmici nastavka prvenstva, onoj zaostaloj iz 6. kola kada je Rijeka tražila odgodu zbog europskih ispita, izgubio u Maksimiru od momčadi s Rujevice (0:2). Pokazalo se tako da će Dinamo imati ozbiljnog posla u nastavku prvenstva, da će Osijek i Rijeka, ali možda i Gorica, biti jako opasni u toj borbi, a ni u susretima s ostalim našim prvoligašima neće biti šetnje do bodova. Plavi su se potom sjajno vratili, u dramatičnoj utakmici slavili su u Gorici s 4:3.

– Utakmica Dinamo – Rijeka bila je baš dobra. Na određeni način, Rijeka je malo iznenadila plave, ali ne mora to ništa posebno značiti. Pa tek je počeo nastavak prvenstva i pred nama je još jako puno utakmica, bit će svakakvih rezultata, gubit će svi bodove. I u toj utakmici s Rijekom plavi su mogli pobijediti, uvjeren sam da bi sve otišlo u drugom smjeru da je Dinamo iskoristio jedanaesterac, no Rijeka je svoje znala iskoristiti – kaže nam Stjepan Deverić, legendarni igrača Dinama i Hajduka.

Dinamo je dobio upozorenje

Deverić je rodom iz Donje Lomnice, nedaleko od Velike Gorice, a njegov Dinamo je u subotu bio u njegovom kraju, u Velikoj Gorici i po teškom terenu i lošem vremenu isčupao važnu pobjedu. A sad slijedi novi derbi s Deverićevim drugim klubom, Hajdukom.

– Ima puno zanimljivih utakmica. Dinamo je sada vidio da mora ozbiljno shvatiti sve u našem prvenstvu – ističe Štef Deverić.

Gorica ima novog trenera, preuzeo ju je bivši trener Hajduka Siniša Oreščanin. No, trenera je promijenio i Hajduk, Boro Primorac vratio se na posao u akademiji Hajduka nakon što je novi trener postao 50-godišnji Talijan Paolo Tramezzani koji je startao s 1:0 pobjedom u Šibeniku.

– Takve promjene znaju donijeti neka poboljšanja, pogotovu na početku, no tek treba vidjeti kako će se sada u Hajduku sve posložiti. Nije novi samo trener, koji će imati svoje zahtjeve i ideje, novi je i sportski direktor Nikoličius koji je u Gorici očito jako dobro selekcionirao igrače. Hajduk ima i relativno novog predsjednika i sada bi mu konačno moglo krenuti nabolje – kaže Deverić.

Vremena za upoznavanje i uigravanje bijeli baš i nemaju previše. Slijedi gusti raspored utakmica u kojima Splićanima trebaju bodovi da bi se maknuli sa, za njih, grozne pete pozicije koju su, objektivno, svojim igrama i zaslužili.

No, upitno je koliko novi ljudi, pogotovu sportski direktor i trener, mogu promijeniti odmah.

– Teško nešto više mogu napraviti sada, u ovom drugom dijelu prvenstva. Teško i najbolji sportski direktor i trener mogu puno odmah promijeniti. Naime, Hajdukov je problem igrački kadar, nedostaje mu kvalitete. Ako sad i uspiju dovesti nove i bolje igrače, neće ih biti lako složiti, a oni neće moći pohvatati što trener od svih njih traži. Objektivno bi bilo očekivati da Hajduk na ljeto, u novom prvenstvu, podigne razinu, kad se igrački pojača i kad igrači budu dulje radili s trenerom. Vjerujem da je Hajduk svih ovih proteklih godina nešto naučio na pogreškama i da će mu krenuti bolje. Znam da njegovim navijačima nije lako gledati Hajduk na petome mjestu, s golemim bodovnim zaostatkom za klubovima koji su ispred njega – kaže legendarni Stjepan Deverić.

Nepoznate ideje trenera

Hajduk je u nastavak prvenstva, s novim trenerom, krenuo u Šibeniku, a potom ide u Maksimir.

– Znam da zvuči kao floskula, ali derbi Dinamo – Hajduk uvijek je neizvjestan, mogući su svakakvi rezultati, koliko god je Dinamo sada kvalitetniji od Hajduka. No, bio je Hajduk i prije slabiji pa je ipak znao doći do dobrog rezultata, a sada će biti pomalo nepoznanica s obzirom na to da ima novog trenera. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se bijeli postaviti, a za plave znamo da će igrati svoju igru i napadati, samo ne znamo kakve će ideje imati novi trener Hajduka i koliko će njegove ideje igrači uspjeti ostvariti na travnjaku u Maksimiru.

Na kraju, Deverić ipak ne dvoji gdje će završiti pehar namijenjen prvaku.

– Dinamo je glavni favorit za naslov prvaka. Utakmice kao ona s Rijekom mogu se dogoditi, no plavi će većinu utakmica riješiti prema očekivanjima, iako je Rijeka pokazala da na nju moraju pripaziti, baš kao i na Osijek – zaključio je Stjepan Deverić koji je osvajao trofeje i s plavima i s bijelima.

Bio je neizostavni član udarne postave koja je 1982. osvojila legendarni naslov prvaka pod Ćirom Blaževićem, a s plavima je i godinu prije tog naslova prvaka bivše države osvojio Kup, kao i godinu kasnije, a Kup je osvojio i s Hajdukom.

Video: Dejan Lovren - Kako je snažan! Hrvatski reprezentativac se borio s lavom, nosio i pitona