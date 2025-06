Dinamo dovodi višegodišnju želju i bivšeg dvostrukog najboljeg strijelca HNL-a? Evo o čemu se radi

Nastavlja se kompletirati igrački kadar Dinama, ne sjećamo se kad je u Maksimiru bilo tako prometno na odlaznim i dolaznim kolosijecima. Jučer je tako na liječničkim pregledima od jutra bio mladi švedski reprezentativac Matteo Pérez Vinlöfa. Ovaj 19-godišnjak stiže iz Bayerna, a prošlu je sezonu igrao u bečkoj Austriji.

Tako će se Dinamo popuniti na poziciji lijevog beka, uz Brunu Godu trener Kovačević imat će mogućnost rotacije. Još se čeka hoće li na kraju Moris Valinčić preseliti iz Istre u Maksimir i biti konkurencija Pierre-Gabrielu. Čini se kako je konačno do dogovora dva kluba i za 1,3 milijuna eura i određeni postotak od budućeg transfera Valinčić bi uskoro treba postati igrač plavi.

Dinamo još traži stopera, dogovora s Rijekom oko Radeljića još nema iako je on želja plavih, ali su Riječani odbili nekoliko ponuda koje su stigle iz Maksimira.

Naravno traje potraga i za napadačem. Oko Diona Drene Belje nema pomaka, u ovom je trenutku preskup, a i tek treba vidjeti kako će mu se stvari razvijati u Augsburgu jer tamo odlazi novi trener, u klubu još nisu razgovarali o statusu svojih igrača i Beljo će se zacijelo morati doći na prvi dan njihovih priprema.

No, situacija s Ramónom Miérezom mogla bi krenuti pozitivnim smjerom. Naime, navodno Argentinac radi na raskidu svog ugovora s Al-Jazirom, pa ako se to dogodi, mogao bi lako svoju karijeru nastaviti u Dinamu čija je višegodišnja želja. Bilo bi to super za Dinamo, pogotovu dogodi li se prije subotnjeg odlaska na pripreme u Sloveniju. Dinamo dovodi i mladog napadača Šibenika, Lovre Kulušić trebao bi potpisati, ali je sigurno da će nakon potpisa otići na posudbu, zasad je u prvom planu novi prvoligaš Vukovar, a plavi u njemu vide svog budućeg napadača kojem sad treba minutaža.