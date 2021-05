Dinamo do kraja ide punom snagom: Dokazat će se oni koji misle ostati iduće sezone

Dinamo je obavio posao u našoj ligi, tri kola prije kraja otišao je na nedostižnih deset bodova prednosti i sad trener plavih Damir Krznar može, osim za finale kupa koji se igra 19. svibnja s Istrom, ozbiljnije odmarati svoje igrače.

Plavi dečki zaslužili su odmor, oni su izvan liga petice od svih odigrali najviše utakmica, oni su jedini kod nas cijelo proljeće igrali svaka tri-četiri dana, ostali su ipak “ukrali” pokoji razmak od sedam dana bez utakmica.

Krznar im daje priliku

– Prvo čestitam svojim dečkima na naslovu prvaka, oni su najviše povukli, svih 25, 26. Sad će priliku dobiti oni koji su dali manji obol – kazao je nakon pobjedničkog pjenušca u Rijeci Damir Krznar.

Dakle, više će igrati igrači koji su dosad imali manju minutažu pa ćemo tako više vidjeti Hajrovića, Čabraju, Leovca, Tolića, Burtona, Perića, možda i još neke od tih koji nisu previše igrali ili nisu igrali uopće.

S druge strane, Krznar ipak mora misliti i na ugled kluba, ne može si dopustiti rasprodaju tog ugleda zadnja tri kola iako i na to ima potpuno pravo jer oni iz udarne postave stvarno trebaju odmor. To prije jer je tu i puno reprezentativaca, kako iz Dalićeve vrste koja će na Euro, tako i Bišćanove U21 reprezentacije. Oni neće imati odmora, a čim se vrate, kreću kvalifikacije za Ligu prvaka. Pa opet neće imati odmora osim ako plavi u prvom pretkolu ne izvuku nekakvog totalnog autsajdera pa Krznar njih nekolicinu pošalje na kraći godišnji odmor.

Uz to, utakmice koje ima Dinamo do kraja prvenstva nisu bezvezne u krojenju tablice, ni one koje odlučuju o tome tko će u Europu i s koje pozicije, ali i tko će ispasti iz lige.

Naime, već u srijedu Dinamo igra kod kuće s Varaždinom, jednim od klubova koji traže slamke spasa za ostanak ligi. Varaždinci imaju samo dva boda više posljednje Istre i plavi moraju odigrati ozbiljnu utakmicu jer će taj rezultat biti važan za rasplet na dnu tablice, za sve koji su u opasnoj zoni, od Slavena Belupa, preko Lokomotive i Varaždina do Istre.

Nakon toga Dinamo ide u goste Gorici koja se pak bori za treće mjesto koje jamči Europu pa će taj sraz biti zacijelo važan i za Goricu, ali i za Rijeku i Hajduk koji dosta zaostaju za Goricom. Na kraju plavi igraju sa Šibenikom koji je ušao u luku spasa, ali sigurno će se plavi željeti oprostiti od sezone pobjedom.

Slaže se kadrovska križaljka

Igrači Dinama, pogotovu oni koji dosad nisu imali veliku minutažu, a sad dobiju priliku moraju znati da su na određenom testiranju, da bi prilika koju dobiju mogla biti i posljednja jer sigurno će nakon svršetka sezone Krznar sa suradnicima podvlačiti crtu. Uostalom, i sam je nedavno rekao:

– Već neko vrijeme s pomoćnikom sportskog direktora (Marko Vukelić, nap. a.) pomalo slažemo križaljku za novu sezonu, gledamo i razmišljamo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dovoljno je to ozbiljna poruka plavoj svlačionici da ni u četiri zadnje utakmice sezone, tri u prvenstvu i onoj u finalu kupa s Istrom nemaju pravo na šetnju.