Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 21
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŽELE DOMINACIJU

Upozorenje Europi: 'Ako Rusi ovdje preuzmu kontrolu, njihovo oružje moći će dosegnuti London, kao i druge ciljeve'

Rusija
Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
02.06.2026.
u 07:21

Među najopasnijim sustavima ističu se hipersonične krstareće rakete Cirkon, koje mogu nositi nuklearne bojeve glave. Rusija također nastavlja razvoj podvodnog drona Posejdon na nuklearni pogon, koji se smatra jednim od najrazornijih oružja u ruskom arsenalu

Rusija aktivno priprema osporavanje dominacije NATO-a na Arktiku, što bi joj moglo omogućiti da zaprijeti velikim dijelovima Europe, uključujući London, hipersoničnim raketama, upozorio je norveški ministar obrane Tore Sandvik. Prema izvješću The Times, na koje se poziva RBC-Ukrajina, Sandvik je istaknuo da Rusija sustavno jača svoj položaj u arktičkoj regiji, gdje je koncentrirala velik dio svog nuklearnog arsenala te intenzivno širi Snage Sjeverne flote. Posebna zabrinutost odnosi se na strateški izuzetno važan pomorski koridor između kopnene Norveške i arhipelaga Svalbard. Ako Rusija uspije uspostaviti kontrolu nad tim područjem, moći će stvoriti tzv. bastijsku obranu oko svojih vojnih kapaciteta, istodobno osiguravajući lakši prolazak svojih pomorskih snaga u Atlantski ocean. Takav scenarij predstavljao bi ozbiljan izazov za cijeli NATO, posebno za Ujedinjeno Kraljevstvo, jer bi značajno otežao praćenje ruskih podmornica. "Ako Rusija preuzme kontrolu nad tim područjem, njezino hipersonično oružje moći će dosegnuti London, kao i ciljeve u Norveškoj i Danskoj", upozorio je Sandvik.

Među najopasnijim sustavima ističu se hipersonične krstareće rakete Cirkon, koje mogu nositi nuklearne bojeve glave. Rusija također nastavlja razvoj podvodnog drona Posejdon na nuklearni pogon, koji se smatra jednim od najrazornijih oružja u ruskom arsenalu. Sandvik je naglasio da ruske podmornice sve češće ulaze u blizinu teritorijalnih voda zemalja NATO-a, što ukazuje na sve agresivnije ponašanje Moskve u regiji. Istodobno, škotski laburistički zastupnik Michael Marra upozorio je da ruske podmornice predstavljaju izravnu prijetnju podmorskim kabelima u Sjevernom moru, koji su ključni za energetsku infrastrukturu Europe.
Marra je to izjavio tijekom rasprave u škotskom parlamentu o energetskoj politici u sklopu prijedloga "To je energija Škotske". Iako se rasprava primarno bavila proizvodnjom električne energije, Marra je naglasio da se energetska sigurnost ne može odvojiti od obrambene sigurnosti. "Naša imovina u Sjevernom moru, koju su ruske podmornice posljednjih tjedana prijetile presjeći, mora biti obrambeni prioritet", poručio je.

Prema norveškom ministru, NATO trenutačno učinkovito kontrolira dva od tri ključna pomorska prolaza kroz koja ruska flota može izaći na otvoreno more – Bosporski tjesnac i danski tjesnac. Sjeverna ruta preko Arktika ostaje najslabija točka i potencijalno najopasnije područje eskalacije. Britanske i norveške pomorske snage u više navrata uspješno su pratile i odvraćale ruske podmornice koje su se približavale kritičnim podvodnim kabelima i cjevovodima.

Malta GIF

Ključne riječi
NATO Rusija

Komentara 14

Pogledaj Sve
Avatar objektivno!
objektivno!
08:23 02.06.2026.

rusi su notorni zločinci i to svaki dan dokazuju ubijajući Ukrajince u Ukrajini!

DX
Dx
07:52 02.06.2026.

Sve kaj mogu uništiti Rusi, to mogu i ostale vojne sile. Pokazuje se da za osvajanje nemaju resurse , ali za napraviti ogromne štete im ide jako dobro. I jednima i drugima.

ZA
zagabria4
08:26 02.06.2026.

Najzabavniji podatađk je da su Rusi od početka rata zaradili trilijun Eura na energentima. Ove EU gluposti idu im ekonomski n ruku, kao i gluposti SAD u Iranu

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!