Upozorenje Europi: 'Ako Rusi ovdje preuzmu kontrolu, njihovo oružje moći će dosegnuti London, kao i druge ciljeve'

Rusija aktivno priprema osporavanje dominacije NATO-a na Arktiku, što bi joj moglo omogućiti da zaprijeti velikim dijelovima Europe, uključujući London, hipersoničnim raketama, upozorio je norveški ministar obrane Tore Sandvik. Prema izvješću The Times, na koje se poziva RBC-Ukrajina, Sandvik je istaknuo da Rusija sustavno jača svoj položaj u arktičkoj regiji, gdje je koncentrirala velik dio svog nuklearnog arsenala te intenzivno širi Snage Sjeverne flote. Posebna zabrinutost odnosi se na strateški izuzetno važan pomorski koridor između kopnene Norveške i arhipelaga Svalbard. Ako Rusija uspije uspostaviti kontrolu nad tim područjem, moći će stvoriti tzv. bastijsku obranu oko svojih vojnih kapaciteta, istodobno osiguravajući lakši prolazak svojih pomorskih snaga u Atlantski ocean. Takav scenarij predstavljao bi ozbiljan izazov za cijeli NATO, posebno za Ujedinjeno Kraljevstvo, jer bi značajno otežao praćenje ruskih podmornica. "Ako Rusija preuzme kontrolu nad tim područjem, njezino hipersonično oružje moći će dosegnuti London, kao i ciljeve u Norveškoj i Danskoj", upozorio je Sandvik.



Među najopasnijim sustavima ističu se hipersonične krstareće rakete Cirkon, koje mogu nositi nuklearne bojeve glave. Rusija također nastavlja razvoj podvodnog drona Posejdon na nuklearni pogon, koji se smatra jednim od najrazornijih oružja u ruskom arsenalu. Sandvik je naglasio da ruske podmornice sve češće ulaze u blizinu teritorijalnih voda zemalja NATO-a, što ukazuje na sve agresivnije ponašanje Moskve u regiji. Istodobno, škotski laburistički zastupnik Michael Marra upozorio je da ruske podmornice predstavljaju izravnu prijetnju podmorskim kabelima u Sjevernom moru, koji su ključni za energetsku infrastrukturu Europe.

Marra je to izjavio tijekom rasprave u škotskom parlamentu o energetskoj politici u sklopu prijedloga "To je energija Škotske". Iako se rasprava primarno bavila proizvodnjom električne energije, Marra je naglasio da se energetska sigurnost ne može odvojiti od obrambene sigurnosti. "Naša imovina u Sjevernom moru, koju su ruske podmornice posljednjih tjedana prijetile presjeći, mora biti obrambeni prioritet", poručio je.

Prema norveškom ministru, NATO trenutačno učinkovito kontrolira dva od tri ključna pomorska prolaza kroz koja ruska flota može izaći na otvoreno more – Bosporski tjesnac i danski tjesnac. Sjeverna ruta preko Arktika ostaje najslabija točka i potencijalno najopasnije područje eskalacije. Britanske i norveške pomorske snage u više navrata uspješno su pratile i odvraćale ruske podmornice koje su se približavale kritičnim podvodnim kabelima i cjevovodima.